Roguelite-шутер в сеттинге киберпанка ArcRunner вышел для ПК в цифровых магазинах ©

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр PQube и разработчик инди-игр Trickjump Games объявили, что их киберпанк-roguelite-шутер ArcRunner cnfk доступен для ПК в цифровых магазинах Steam, GOG, и EGS. ArcRunner также выйдет на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series S/X в конце этого года.

Протокол ArcRunner инициализирован: сохраненный разум величайшего тактического оперативника загружается в кибернетическое тело андроида и высвобождается с одной целью: победить Стражей зоны, добраться до КОРЕ и восстановить его здравомыслие. Сражайтесь в перестрелках с полчищами смертоносных разумных врагов-роботов, запрограммированных на одну цель — ваше уничтожение.

Выберите персонажа, который соответствует вашему уникальному боевому стилю, и используйте передовые улучшения после каждого успешно пройденного уровня. Экспериментируйте с разнообразным арсеналом огневой мощи и объединяйтесь с друзьями по сети, пытаясь спасти «Ковчег».

Играйте с друзьями и уничтожьте ИИ вместе: сразитесь с ИИ вместе с тремя игроками в совместной многопользовательской онлайн-игре. Координируйте свою тактику и пройдите через «Ковчег».