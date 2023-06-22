Хардкорный мобильный шутер Arena Breakout выйдет этим летом ©

Если вам нравятся шутеры в духе Escape From Tarkov, но для игр есть только смартфон, то следующая информация может быть весьма полезной. В середине июля, а именно 14 числа, на глобальном рынке выйдет хардкорный и, что немаловажно, бесплатный шутер под названием Arena Breakout. Ранее проект проходил через многочисленные тестирования и был достаточно тепло принят геймерами.

В честь анонса даты выхода Arena Breakout создатели шутера обнародовали короткий кинематографический трейлер, где группа бойцов передвигается по лесу, а затем нападает на след противников. Подобравшись к заброшенному зданию, они встретили засаду с последующими динамичными перестрелками. В конце нам показывают, как оставшийся боец направляется к выходу из локации.