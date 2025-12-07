Хидео Кодзима поделился новой информацией об OD Knock и Physint

В новом интервью Хидео Кодзима раскрыл новые подробности о двух своих проектах, OD Knock и Physint. Кодзима охарактеризовал обе игры как значительные творческие начинания и обрисовал философские и структурные идеи, лежащие в основе их разработки.

Размышляя об OD Knock, Кодзима признал, что первые впечатления могут заставить зрителей рассматривать его как обычный хоррор, но подчеркнул, что это попытка создать нечто структурно новое.

Судя по трейлеру, это может выглядеть как типичная игра ужасов, но это нечто такое, чего никогда раньше не видели. Я пока не могу сказать, что это такое, и не знаю, будет ли она вообще успешной.

Кодзима пояснил, что, хотя в его прошлых работах были представлены необычные концепции, их основные системы оставались привычными. Однако с OD Knock команда пытается изменить саму модель обслуживания. Он отметил, что в трейлере есть встроенные подсказки, побуждающие зрителей глубоко задуматься о том, чего пытается достичь проект.

Кодзима сравнил эту задачу с Physint, которую он описал как шпионскую игру, которую он мог создать почти инстинктивно.

«Например, у вас есть солдаты, вы проникаете, если враг замечает вас, он атакует, и вы используете скрытность, уничтожая их одного за другим… как бы вы на это ни смотрели, это легко и весело делать», — сказал он. Тем не менее, он подчеркнул, что полагаться на эти жанровые условности — это именно то, чего он надеется избежать. Цель Physint — раздвинуть границы между кино и интерактивными развлечениями, применив новый трюк и вовлекая профессионалов киноиндустрии не только в актерский состав, но и в роли разработчиков. Кодзима отметил, что темы, которые он планирует исследовать, могут стать реальностью раньше, чем ожидалось, из-за быстрых социальных изменений.

Во время интервью Кодзима также обсудил свои амбиции, выходящие за рамки этих двух проектов. Он выразил заинтересованность в режиссуре фильма или создании интеллектуальной собственности, основанной на нем. Он упомянул о своем сотрудничестве с Niantic Spatial, указав на эпоху, в которой развлечения могут выйти за пределы экрана смартфона. Кодзима заметил, что предпочитает оставаться практичным, отметив, что представление о беззаботной жизни после создания крупного бестселлера его не привлекает, поскольку он ценит постоянное творческое участие и сотрудничество.

OD Knock — это первая серия OD, экспериментального эпизодического хоррор-проекта, разработанного совместно с Xbox Game Studios и написанного в соавторстве с Джорданом Пилом. Игра отличается гиперреалистичной графикой и элементами дизайна, основанными на облачных технологиях, однако дата ее выхода пока не подтверждена. Physint, между тем, является следующим крупномасштабным шпионским проектом Кодзимы, который описывается как кульминация его карьеры и духовный наследник ранних работ создателя. Выход игры не ожидается до конца десятилетия.