На PC выйдет бесплатный тактический шутер Arena Breakout

MoreFun Studios объявила, что выпустит бесплатный тактический шутер Arena Breakout на PC (ранее он выходил только на мобильных платформах iOS и Android). Новая версия получит подзаголовок Infinite.

Точную дату релиза разработчики пока не раскрыли, но известно, что шутер выйдет в 2024 году. До этого, в начале мая, пройдет закрытое бета-тестирование.

MoreFun Studios обещает, что на PC геймеров ждет беспрецедентная кастомизация оружия и реализм, к тому же графика в игре будет особенно впечатляющей. Команда уверяет, что Arena Breakout: Infinite будет сразу на релизе наполнена контентом и лишена типичных проблем многопользовательских шутеров — читеров, багов, проблем с серверами и так далее.

Действие игры разворачивается в охваченном войной регионе под названием Камона. Геймеры берут на себя роль наемников, которые раз за разом отправляются в самое пекло, чтобы добыть важные предметы.

Скриншоты Arena Breakout: Infinite