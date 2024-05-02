Близняшки из Atomic Heart получили лимитированную статуэтку за 17 тысяч рублей

Экшен-шутер Atomic Heart обзаведется еще одной прекрасной парной фигуркой Близняшек. В отличие от предыдущих статуэток, фигурка была изготовлена разработчиками Mundfish совместно с издателем игры компанией Focus Entertainment. Их количество будет ограничено, однако все заинтересованные уже могут оформить предзаказ.
Как сообщается, новая статуэтка была спроектирована специалистами из Mundfish. На ней изображены обе Близняшки в изящной позе на детально расписанной подставке. Фигурка была отлита из высококачественной смолы и вручную детализирована дополнительными элементами. Её высота достигает до 30 сантиметров вместе с подставкой, а поставляться фигурка будет в специальной коробке.
Некоторых это может расстроить, но Близняшек раздеть не получится. Зато они будут выполнены по лицензии, а значит полностью соответствуют игровому образу в Atomic Heart. Рекомендуемая цена фигурки составляет 190 долларов или около 17 600 рублей.
так то проще 3d принтер купить
Чет качество отливки такое себе
Купил!
В олове надо было отливать.
И нахрен она нужна за такие бабки
Так коллекционеров по таким делам дофига!
Пылесборник
17к ну нахер, за эти деньги я лучше куплю себе ps4
лох - не мамонт, лох не вымрет