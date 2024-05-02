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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.7 9 132 оценки

Близняшки из Atomic Heart получили лимитированную статуэтку за 17 тысяч рублей

Gutsz
Новости

Экшен-шутер Atomic Heart обзаведется еще одной прекрасной парной фигуркой Близняшек. В отличие от предыдущих статуэток, фигурка была изготовлена разработчиками Mundfish совместно с издателем игры компанией Focus Entertainment. Их количество будет ограничено, однако все заинтересованные уже могут оформить предзаказ.

Как сообщается, новая статуэтка была спроектирована специалистами из Mundfish. На ней изображены обе Близняшки в изящной позе на детально расписанной подставке. Фигурка была отлита из высококачественной смолы и вручную детализирована дополнительными элементами. Её высота достигает до 30 сантиметров вместе с подставкой, а поставляться фигурка будет в специальной коробке.

Некоторых это может расстроить, но Близняшек раздеть не получится. Зато они будут выполнены по лицензии, а значит полностью соответствуют игровому образу в Atomic Heart. Рекомендуемая цена фигурки составляет 190 долларов или около 17 600 рублей.

24
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Alex40001

так то проще 3d принтер купить

4
bysaturn

Чет качество отливки такое себе

1
ПрезидентРоссии

Купил!

1
vzglydizugla

В олове надо было отливать.

1
алексей 2903

И нахрен она нужна за такие бабки

0
Дроникс

Так коллекционеров по таким делам дофига!

2
GDFrost1.4

Пылесборник

0
Shot Shotowich

17к ну нахер, за эти деньги я лучше куплю себе ps4

0
Pycckuu_XAKEP

лох - не мамонт, лох не вымрет

-1
Real Slim Shady
-2