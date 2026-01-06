Разработчики ARK 2 объяснили затянувшуюся разработку и рассказали о будущем серии

Studio Wildcard продолжает не спешить с релизом ARK 2 — и, по словам сооснователя студии Джереми Стиглица, на то есть веская причина. Разработчик отметил, что провал полноценного сиквела может стать фатальным для компании, поэтому команда предпочитает тщательно тестировать ключевые механики заранее.

Часть новых систем ARK 2 уже внедряется в ARK: Survival Ascended и будущие дополнения, включая сюжетное расширение Lost Colony. Оно связывает события оригинальной игры и ARK 2 в единую временную линию длиной более 1000 лет и делает упор на более кинематографичную подачу истории.

Параллельно Studio Wildcard готовит крупное техническое обновление: переход на Unreal Engine 5.7 должен дать до 40% прироста производительности на ПК и консолях. Именно этот апдейт считается ключевым условием для возможного порта ARK: Survival Ascended на Nintendo Switch 2.

Что касается ARK 2, разработчики подтверждают смену курса: игра станет более «приземлённой», с акцентом на примитивное выживание, ближний бой и небольшие группы игроков. Релиз проекта по-прежнему ожидается не раньше 2028 года.