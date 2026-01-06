ЧАТ ИГРЫ
ARK 2 2028 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От первого лица, Открытый мир, Песочница
6.6 63 оценки

Разработчики ARK 2 объяснили затянувшуюся разработку и рассказали о будущем серии

IKarasik IKarasik

Studio Wildcard продолжает не спешить с релизом ARK 2 — и, по словам сооснователя студии Джереми Стиглица, на то есть веская причина. Разработчик отметил, что провал полноценного сиквела может стать фатальным для компании, поэтому команда предпочитает тщательно тестировать ключевые механики заранее.

Часть новых систем ARK 2 уже внедряется в ARK: Survival Ascended и будущие дополнения, включая сюжетное расширение Lost Colony. Оно связывает события оригинальной игры и ARK 2 в единую временную линию длиной более 1000 лет и делает упор на более кинематографичную подачу истории.

Ark 2 выйдет в 2028 году, а крупное расширение Ark: Survival Ascended в 2027 станет полигоном для идей сиквела

Параллельно Studio Wildcard готовит крупное техническое обновление: переход на Unreal Engine 5.7 должен дать до 40% прироста производительности на ПК и консолях. Именно этот апдейт считается ключевым условием для возможного порта ARK: Survival Ascended на Nintendo Switch 2.

Что касается ARK 2, разработчики подтверждают смену курса: игра станет более «приземлённой», с акцентом на примитивное выживание, ближний бой и небольшие группы игроков. Релиз проекта по-прежнему ожидается не раньше 2028 года.

9
5
Комментарии:  5
Gridon

Вайлдкард опять прогревает мамонтов продавая бета тест несуществующей игры внутри лагающего платного ремастера. К 2028 году этот труп с Дизелем разложится трижды а мифические 40% прироста просто выведут фпс из зоны слайдшоу. Разрабы 10 лет кормят обещаниями про оптимизацию пока стадо оплачивает их эксперименты покупкой длс для вечной альфы

5
Retro_Gamer

Я хз, что происходит у тебя в голове, но там явно что-то не так.

GoliafJx

Самое главное не сказали. Вин Дизель ещё в деле?

2
AdriftDylan

Зачем тирексу чуб пририсовали?

1
Venom792531

Ты что не знал? Это мода такая.

2