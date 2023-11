Ark: Survival Ascended выйдет сегодня в 20:00 МСК для Xbox Series X/S, версия для PS5 - в декабре

После нескольких задержек, Ark: Survival Ascended наконец-то запускается на Xbox Series X/S сегодня в 20:00 МСК (за исключением каких-либо изменений, внесенных в последнюю минуту). Однако, даже если вы загрузите её быстро, новые официальные серверы начнут работу только через несколько часов, чтобы у всех было время и были равные условия при запуске.

Бонусные ставки будут активны в течение определенного периода, что позволит игрокам на консолях догнать игроков на ПК. К сожалению, версия для PS5 не выйдет к концу ноября. Ссылаясь на «некоторые проблемы, которые потребуют дополнительного времени», Studio Wildcard теперь ожидает запуска в начале декабря. Компания также работает над тем, чтобы обеспечить «наилучшую кроссплатформенность» и предоставит обновления версии для PS5 ближе к запуску.

Ark: Survival Ascended доступна для ПК в раннем доступе Steam. Это обновленная версия Ark: Survival Evolved, работающая на Unreal Engine 5.2, с различными функциями и улучшениями. Для игры доступен только The Island, Survival of the Fittest выйдет «скоро», а Scorched Earth запланирована на следующий месяц.