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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 806 оценок

Последнее обновление Ghost of Tsushima привело к статтерам, но разработчики уже всё исправили

monk70
Новости

В новом обновлении Ghost of Tsushima возникла неприятная проблема с заиканием. Патч 2.19 в основном добавляет поддержку кросс-игры перед запуском версии для ПК 16 мая. Тем не менее, широко распространены сообщения о том, что игра для PS5 и PS4 теперь практически неиграбельна, и игроки регулярно сталкиваются с заминками, заиканиями и зависаниями на протяжении всего приключения Дзина.

Недавно Sucker Punch заявила, что уже исправила эту проблему. Хорошей новостью является то, что вам не придется загружать и устанавливать еще одно обновление, чтобы исправить проблемы версии 2.19, хотя разработчики говорят, что вам, возможно, придется перезапустить игру, чтобы применить исправление.

Похоже, что все это было вызвано какой-то внутренней ошибкой, но, к счастью, Sucker Punch не потребовалось много времени, чтобы ее исправить.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
KindlyZach

надеюсь в игре будут мод на внешность Хироюки Санада

1
Ms_M

ЗАчем, актер гг в игре вполне себе самобытный, харизматичный я бы сказал

1
1barac9U7ada7

давайте там что б всё чётенько было к 16 мая, полируйте что б как по маслу шла. а то уже 2 недели осталось. А было время даже на этом сайте были те кто утверждал что призрак никогда не выйдет на пк, а Я такой : выйдет обязательно! прикиньте как сейчас пердаки рванут

0
Челодой моловек 94

Наверное при анонсе уже рванули)

0
ZackSnyder

реально часов 6 кринжевал от статтеров каждую минуту....боялся, что ссд дубу дает. приплыл на ики и все закончилось.

0
Челодой моловек 94

оперативно

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