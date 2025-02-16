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ARK: Survival Ascended 02.06.2015
Экшен, Ролевая, Мультиплеер, Выживание, Инди, От первого лица, Виртуальная реальность
8 1 005 оценок

Для ARK: Survival Ascended вышла новая карта, вдохновлённая Древней Грецией

butcher69
Новости

ARK: Survival Ascended продолжает расширяться, и теперь в игре появилась карта Astraeos, вдохновленная Древней Грецией. Разработанная моддером Nekatus в сотрудничестве со Studio Wildcard, она стала официальным контентом в рамках программы Official Partner DLC.

Спонсорство Nitrado помогло превратить карту из фанатского проекта в полноценное DLC. Astraeos предлагает уникальный мир, сочетающий эллинистическую архитектуру с привычным для ARK геймплеем — динозавры, технологии и сражения. Первоначально она планировалась как премиальный мод, но в итоге вышла в продажу за $14,99.

Площадь новой карты составляет 264 км², и она полностью интегрирована в официальные серверы. Разработчики обещают, что Astraeos будет развиваться дальше, получая новые царства, испытания и обновления. Ее сеттинг сочетает мифические руины, тематическое оружие и броню, что делает дополнение по-настоящему атмосферным.

-10
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Александр Дантес

Оптимизацию то завезли или по прежнему требуется минимум 3080?

3
Snake2105

А ты комменты почитай и все поймешь

0
DarkNezias_Gebeine

судя по отзывам в стиме - всё пока еще плохо.

69,795 отзывов из них:

Положительных - 41,181

Отрицательных - 28,614

// Краши по графике, краши по проблемам игры.

Двигло новое - но проблемы старые от предыдущей версии игры.

0
jax baron

ДЛЯ МИНИМУМА НАДО 4090 ТИ -ЧЕ ты с 3080 собрался делать?

0
Руслан Меркулов 2

какя 3080??? 4090 нужна

0
LoKKi_SKY

Я так понимаю, можно модом ждать данную карту в будущем для Ark Survival Evolved XD

0
Snake2105

Зачем новая карта на эту неоптимизированную игру? Лучше бы уже ARK 2 выпустили

0
ЕдренБатон

эх помню была одна карта исланд и такие замесы были, все ру сервера забиты были это на рейтах х1 , а сейчас 2 мен, 4 мен и рейты х100...не о чем стала игра.

0
Suveren85

В Арке любое существо можно приручить?

0
jax baron

ДА

0
DarkNezias_Gebeine

Лучше бы они это длц в ARK: Survival Evolved добавили.

Просто Не вижу смысла покупать Асцендед(дорого очень)очееень.

0
Max Rolens

И кучу жалоб, что эта карта нехрена не хочет работать )))

-2