Для ARK: Survival Ascended вышла новая карта, вдохновлённая Древней Грецией

ARK: Survival Ascended продолжает расширяться, и теперь в игре появилась карта Astraeos, вдохновленная Древней Грецией. Разработанная моддером Nekatus в сотрудничестве со Studio Wildcard, она стала официальным контентом в рамках программы Official Partner DLC.

Спонсорство Nitrado помогло превратить карту из фанатского проекта в полноценное DLC. Astraeos предлагает уникальный мир, сочетающий эллинистическую архитектуру с привычным для ARK геймплеем — динозавры, технологии и сражения. Первоначально она планировалась как премиальный мод, но в итоге вышла в продажу за $14,99.

Площадь новой карты составляет 264 км², и она полностью интегрирована в официальные серверы. Разработчики обещают, что Astraeos будет развиваться дальше, получая новые царства, испытания и обновления. Ее сеттинг сочетает мифические руины, тематическое оружие и броню, что делает дополнение по-настоящему атмосферным.