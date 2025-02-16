Для ARK: Survival Ascended вышла новая карта, вдохновлённая Древней Грецией

ARK: Survival Ascended продолжает расширяться, и теперь в игре появилась карта Astraeos, вдохновленная Древней Грецией. Разработанная моддером Nekatus в сотрудничестве со Studio Wildcard, она стала официальным контентом в рамках программы Official Partner DLC.
Спонсорство Nitrado помогло превратить карту из фанатского проекта в полноценное DLC. Astraeos предлагает уникальный мир, сочетающий эллинистическую архитектуру с привычным для ARK геймплеем — динозавры, технологии и сражения. Первоначально она планировалась как премиальный мод, но в итоге вышла в продажу за $14,99.
Площадь новой карты составляет 264 км², и она полностью интегрирована в официальные серверы. Разработчики обещают, что Astraeos будет развиваться дальше, получая новые царства, испытания и обновления. Ее сеттинг сочетает мифические руины, тематическое оружие и броню, что делает дополнение по-настоящему атмосферным.
Оптимизацию то завезли или по прежнему требуется минимум 3080?
А ты комменты почитай и все поймешь
судя по отзывам в стиме - всё пока еще плохо.
69,795 отзывов из них:
Положительных - 41,181
Отрицательных - 28,614
// Краши по графике, краши по проблемам игры.
Двигло новое - но проблемы старые от предыдущей версии игры.
ДЛЯ МИНИМУМА НАДО 4090 ТИ -ЧЕ ты с 3080 собрался делать?
какя 3080??? 4090 нужна
Я так понимаю, можно модом ждать данную карту в будущем для Ark Survival Evolved XD
Зачем новая карта на эту неоптимизированную игру? Лучше бы уже ARK 2 выпустили
эх помню была одна карта исланд и такие замесы были, все ру сервера забиты были это на рейтах х1 , а сейчас 2 мен, 4 мен и рейты х100...не о чем стала игра.
В Арке любое существо можно приручить?
ДА
Лучше бы они это длц в ARK: Survival Evolved добавили.
Просто Не вижу смысла покупать Асцендед(дорого очень)очееень.
И кучу жалоб, что эта карта нехрена не хочет работать )))