Продажи Ark: Survival Ascended в Steam уже превысили 600 тысяч копий

Продажи Ark: Survival Ascended в Steam за первые две недели превысили 600 тысяч копий
Издательство Snail, Inc. сообщило об этом в пресс-релизе и заявило, что этот рубеж свидетельствует о том, что Survival Ascended станет "многообещающим продолжением франшизы Ark".
Survival Ascended - это переосмысленная версия Ark: Survival Evolved, созданная с нуля на движке Unreal Engine 5.
Игра вышла в раннем доступе Steam 26 октября 2023 года и использует новые инструменты Unreal Engine 5, такие как Lumen, Nanite и другие, для создания динамического освещения и надежных физических систем.
Survival Ascended включает в себя доступ ко всем мирам Ark, включая Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1, ARK Genesis Part 2 и другие. Последующие миры расширения будут добавлены в ранний доступ без дополнительной оплаты.
Facepalm )
Оптимизация отсутствует также, как и в оригинальной игре?