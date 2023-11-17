Продажи Ark: Survival Ascended в Steam уже превысили 600 тысяч копий

Продажи Ark: Survival Ascended в Steam за первые две недели превысили 600 тысяч копий

Издательство Snail, Inc. сообщило об этом в пресс-релизе и заявило, что этот рубеж свидетельствует о том, что Survival Ascended станет "многообещающим продолжением франшизы Ark".

Survival Ascended - это переосмысленная версия Ark: Survival Evolved, созданная с нуля на движке Unreal Engine 5.

Игра вышла в раннем доступе Steam 26 октября 2023 года и использует новые инструменты Unreal Engine 5, такие как Lumen, Nanite и другие, для создания динамического освещения и надежных физических систем.

Survival Ascended включает в себя доступ ко всем мирам Ark, включая Scorched Earth, Aberration, Extinction, ARK Genesis Part 1, ARK Genesis Part 2 и другие. Последующие миры расширения будут добавлены в ранний доступ без дополнительной оплаты.