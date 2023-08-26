Пятый по величине релиз года. Онлайн Armored Core 6 в Steam превысил отметку в 150 тысяч человек

Вчера состоялся релиз Armoured Core VI: Fires of Rubicon, а уже вечером в Steam количество игроков преодолело отметку в 150 тысяч человек, позволив игре занять пятое место в списке самых массовых релизов Steam в 2023 году и второе по числу игроков среди игр, созданных компанией FromSoftware, на первом месте находится Elden Ring - 953 тысячи человек.
Для сравнения: максимальный онлайновый показатель Sekiro: Shadows Die Twice составлял 125 тыс. человек, Dark Souls III - 129 тыс. человек, а Dark Souls II - 80 тыс. человек. Топ-5 сейчас выглядит следующим образом:
- Hogwarts Legacy - 879,308 игроков;
- Baldur's Gate III - 875,343 игроков;
- Sons of The Forest - 414,257 игроков.
- Resident Evil - 168,191 игроков;
- Armored Core VI - 150,959 игроков.
В своем недавнем интервью представителям СМИ генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер заявил, что успех Elden Ring серьезно повлиял на рост аудитории Armour Core 6. В Steam игра возглавила чарты продаж, и получила 83% положительных отзывов. По мнению многих поклонников серии, это невероятный результат для игры, которой исполнилось 26 лет.
Armour Core 6: A Realm of Fire - новый экшен, созданный компаниями Bandai Namco Entertainment и FromSoftware после переосмысления концепции серии MechWarrior с учетом знаний и опыта, полученных в ходе разработки нескольких экшен-игр. Игра уже доступна для платформ PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Для игр про меха, это очень хороший показатель, всё таки жанр не сильно популярен. Мне лично понравилось.
Фанатики такие фанатики. До того момента, как Миядзаки стал в трендах и стал считаться гением, в игры этой серии играло в 10 раз меньше народу и они считались чисто японской дичью. Я бы такую игру купил бы баксов за 5 на смартфон, но не на ПК за фуллпрайс. Уверен, если бы игра вышла не от Фромов, а от какой-нибудь другой малоизвестной студий, онлайн бы был раз в 10 меньше и оценки тоже ниже.
Молчал бы, что все щяс покупают я в своё время вообще бесплатно брал, норм игра и точка, чё пристал к игре?
Давно не было драйвовых игр про мехов.
Это временно, скоро всё изменится с выходом Старфилд ))))))
В свое время зафанател мехами, и переиграл наверное все что было доступно про них. От мехвариоров до фронт мишн. Пробовал и эту серию, те части что вышли на первых двух плойках... Честно говоря так и не понял от чего в ней люди прутся, ведь оно и внешне и гейплейно - тупое г*вно, тупого г*вна... Эту посмотрел на стримах, ну тоже самое что и 15 лет назад на второй плойке... Откуда там эти положительные отзывы? За счет чего? Я все понимаю но этого не понимаю
Фанаты балды гея 3 в шоке: игра может быть популярна даже без порно линий - роботы не совокупляются со стенами и прочими объектами. И про бредовую оптимизацию что то ничего не слышно (хоть это шутер, а не какая то "ходилка - трахилка"). Может патч подвезут на 1000 исправлений - чтоб хоть как то соответствовать канону мега игры.
Чтож тебя так рвет то с одной "постельной сцены" на сотню часов геймплея?
Это травмировало твою детскую неокрепшую психику?