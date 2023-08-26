Пятый по величине релиз года. Онлайн Armored Core 6 в Steam превысил отметку в 150 тысяч человек ©

Вчера состоялся релиз Armoured Core VI: Fires of Rubicon, а уже вечером в Steam количество игроков преодолело отметку в 150 тысяч человек, позволив игре занять пятое место в списке самых массовых релизов Steam в 2023 году и второе по числу игроков среди игр, созданных компанией FromSoftware, на первом месте находится Elden Ring - 953 тысячи человек.

Для сравнения: максимальный онлайновый показатель Sekiro: Shadows Die Twice составлял 125 тыс. человек, Dark Souls III - 129 тыс. человек, а Dark Souls II - 80 тыс. человек. Топ-5 сейчас выглядит следующим образом:

Hogwarts Legacy - 879,308 игроков; Baldur's Gate III - 875,343 игроков; Sons of The Forest - 414,257 игроков. Resident Evil - 168,191 игроков; Armored Core VI - 150,959 игроков.

В своем недавнем интервью представителям СМИ генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер заявил, что успех Elden Ring серьезно повлиял на рост аудитории Armour Core 6. В Steam игра возглавила чарты продаж, и получила 83% положительных отзывов. По мнению многих поклонников серии, это невероятный результат для игры, которой исполнилось 26 лет.

Armour Core 6: A Realm of Fire - новый экшен, созданный компаниями Bandai Namco Entertainment и FromSoftware после переосмысления концепции серии MechWarrior с учетом знаний и опыта, полученных в ходе разработки нескольких экшен-игр. Игра уже доступна для платформ PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.