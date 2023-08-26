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Armored Core 6: Fires of Rubicon 25.08.2023
7.1 140 оценок

Пятый по величине релиз года. Онлайн Armored Core 6 в Steam превысил отметку в 150 тысяч человек

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Gruz_
Новости

Вчера состоялся релиз Armoured Core VI: Fires of Rubicon, а уже вечером в Steam количество игроков преодолело отметку в 150 тысяч человек, позволив игре занять пятое место в списке самых массовых релизов Steam в 2023 году и второе по числу игроков среди игр, созданных компанией FromSoftware, на первом месте находится Elden Ring - 953 тысячи человек.

Для сравнения: максимальный онлайновый показатель Sekiro: Shadows Die Twice составлял 125 тыс. человек, Dark Souls III - 129 тыс. человек, а Dark Souls II - 80 тыс. человек. Топ-5 сейчас выглядит следующим образом:

  1. Hogwarts Legacy - 879,308 игроков;
  2. Baldur's Gate III - 875,343 игроков;
  3. Sons of The Forest - 414,257 игроков.
  4. Resident Evil - 168,191 игроков;
  5. Armored Core VI - 150,959 игроков.

В своем недавнем интервью представителям СМИ генеральный директор Bandai Namco Europe Арно Мюллер заявил, что успех Elden Ring серьезно повлиял на рост аудитории Armour Core 6. В Steam игра возглавила чарты продаж, и получила 83% положительных отзывов. По мнению многих поклонников серии, это невероятный результат для игры, которой исполнилось 26 лет.

Armour Core 6: A Realm of Fire - новый экшен, созданный компаниями Bandai Namco Entertainment и FromSoftware после переосмысления концепции серии MechWarrior с учетом знаний и опыта, полученных в ходе разработки нескольких экшен-игр. Игра уже доступна для платформ PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

-3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
RPG fan of games

Для игр про меха, это очень хороший показатель, всё таки жанр не сильно популярен. Мне лично понравилось.

10
arttk

Фанатики такие фанатики. До того момента, как Миядзаки стал в трендах и стал считаться гением, в игры этой серии играло в 10 раз меньше народу и они считались чисто японской дичью. Я бы такую игру купил бы баксов за 5 на смартфон, но не на ПК за фуллпрайс. Уверен, если бы игра вышла не от Фромов, а от какой-нибудь другой малоизвестной студий, онлайн бы был раз в 10 меньше и оценки тоже ниже.

5
jax baron

Молчал бы, что все щяс покупают я в своё время вообще бесплатно брал, норм игра и точка, чё пристал к игре?

-7
sapov

Давно не было драйвовых игр про мехов.

2
askazanov

Это временно, скоро всё изменится с выходом Старфилд ))))))

0
Сережаа

В свое время зафанател мехами, и переиграл наверное все что было доступно про них. От мехвариоров до фронт мишн. Пробовал и эту серию, те части что вышли на первых двух плойках... Честно говоря так и не понял от чего в ней люди прутся, ведь оно и внешне и гейплейно - тупое г*вно, тупого г*вна... Эту посмотрел на стримах, ну тоже самое что и 15 лет назад на второй плойке... Откуда там эти положительные отзывы? За счет чего? Я все понимаю но этого не понимаю

-2
Никому ничего

Фанаты балды гея 3 в шоке: игра может быть популярна даже без порно линий - роботы не совокупляются со стенами и прочими объектами. И про бредовую оптимизацию что то ничего не слышно (хоть это шутер, а не какая то "ходилка - трахилка"). Может патч подвезут на 1000 исправлений - чтоб хоть как то соответствовать канону мега игры.

-11
Doomshfaft

Чтож тебя так рвет то с одной "постельной сцены" на сотню часов геймплея?
Это травмировало твою детскую неокрепшую психику?

0