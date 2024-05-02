Надежный инсайдер раскрыл название бесплатной игры из раздачи EGS на следующей неделе

По информации надежного источника billbil-kun, следующей бесплатной игрой в магазине Epic Games Store станет Circus Electrique. Её можно будет забрать с 9 по 16 мая.

Это повествовательная ролевая игра с механиками управления и тактическими боями, доступная для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC (Steam и Epic Games Store) по цене 669 рублей. В Steam игра имеет в основном положительные отзывы (73 %).

Также, согласно информации от billbil-kun, с 16 мая начнётся распродажа Mega Sale в Epic Games Store, которая продлится до 13 июня. Среди сюрпризов этой распродажи ожидается раздача четырёх крупнобюджетных игр. Пока список этих игр неизвестен.

А пока у вас есть еще несколько часов, чтобы забрать шутер Industria и пиксельную ролевую игру LISA