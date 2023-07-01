Строительство, защита собственности и создание ресурсов - Новые подробности MMORPG Ashes of Creation ©

Авторы масштабной MMORPG Ashes of Creation раскрыли свежие подробности касаемо системы фригольдов, которая станет одной из основных фишек игры. Данный функционал позволит искателям приключений отстраивать свои владения вроде домов, ферм, и так далее. Таким образом вы сможете заниматься производством полезных материалов и ресурсов и так далее. Стоит помнить, что владения будут находиться прямо в открытом мире, поэтому не исключены нападения со стороны игроков и монстров.

Мы очень рады представить вам ранний предварительный просмотр нашей системы фригольдов в MMORPG Ashes of Creation, включая обновленную информацию о дизайне!

Также авторы подметили, что MMORPG Ashes of Creation имеет модель "открытой разработки", поэтому они показывают абсолютно все свои наработки (даже не отлаженные) и дают опробовать их реальным игрокам.