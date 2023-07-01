Ashes of Creation 23.12.2018
6.4 62 оценки

Строительство, защита собственности и создание ресурсов - Новые подробности MMORPG Ashes of Creation

©
4efy
Новости

Авторы масштабной MMORPG Ashes of Creation раскрыли свежие подробности касаемо системы фригольдов, которая станет одной из основных фишек игры. Данный функционал позволит искателям приключений отстраивать свои владения вроде домов, ферм, и так далее. Таким образом вы сможете заниматься производством полезных материалов и ресурсов и так далее. Стоит помнить, что владения будут находиться прямо в открытом мире, поэтому не исключены нападения со стороны игроков и монстров.

Мы очень рады представить вам ранний предварительный просмотр нашей системы фригольдов в MMORPG Ashes of Creation, включая обновленную информацию о дизайне!

Также авторы подметили, что MMORPG Ashes of Creation имеет модель "открытой разработки", поэтому они показывают абсолютно все свои наработки (даже не отлаженные) и дают опробовать их реальным игрокам.

4
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий