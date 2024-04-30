Головоломка Humanity заглянет на Xbox Series X/S, Xbox One и Game Pass в конце мая

Одна из самых причудливых и в то же время захватывающих головоломок последних лет выходит на консолях Xbox. Игра Humanity от THA Limited и Enhance вышла в прошлом году для PlayStation и PC через Steam, и вскоре этот признанный головоломный экшен откроет ворота для новой аудитории.

Enhance объявила, что Humanity выйдет для Xbox Series X/S и Xbox One 30 мая. В тот же день игра станет доступна и на ПК через Windows Store. Кроме того, на ПК и Xbox Humanity будет доступна через Game Pass.

В Humanity игрокам предстоит выступить в роли богоподобного Сиба Ину, способного управлять огромными ордами бездумных и безликих людей. В игре игрокам предстоит провести океаны человечества через все более сложные головоломки. Помимо насыщенной кампании, в игру включен режим редактора уровней, который позволяет игрокам делиться своими творениями друг с другом в режиме онлайн.