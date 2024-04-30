Рогалик Vampire Survivors получает свежее обновление с новым оружием и другим контентом

Крайне простой, как в визуальном, так и в геймплейном плане, рогалик Vampire Survivors покорил игроков на ПК еще в 2021 году. Разработчики из студии Poncle, несмотря на появление огромного количества клонов их игры и ошеломительный успех, даже не собираются забрасывать поддержку игры. Совсем скоро игра получит официальный релиз на консолях PlayStation, а уже сегодня для неё был выпущен еще один патч с добавлением нового контента. С обзором главных нововведений обновления можно ознакомиться в специальном трейлере.

Как сообщается, Vampire Survivors была обновлена до версии 1.10, которая получила подзаголовок "Лаборатория". Патч уже доступен для скачивания на ПК через цифровые магазины, консоли и мобильные платформы. Обновление включает в себя семь новых дополнительных достижений, новый этап испытаний, новое оружие и многое другое.

С первых дней существования VS игроки задавали такие важные вопросы, как «Почему её называют святой водой?», и этот патч, наконец, ответит на этот вопрос. Но какие ещё мрачные тайны всплывут на поверхность в поисках ответов в Лаборатории? Содержимое обновления 1.10:

7 новых ЭКСТРА-достижений

1 новый сложный этап

1 новый бонусный этап

1 новый персонаж

1 новое оружие с его эволюцией

1 новое пассивное оружие

1 новое усиление, Печать III

Игрокам предстоит собрать в общей сложности 33 чётки, чтобы разблокировать этап «Лаборатория». Если вы играете достаточно давно, то у вас, скорее всего, уже достаточно чёток. В этом случае завершите забег и зайдите заново, чтобы открыть этот контент. Новое оружие здесь будет особенно эффектным из-за возможности наносить критические удары и накладывать эффекты статуса.

В этом патче также был исправлен целый ряд ошибок. Подробнее ознакомиться со списком всех исправлений в игре можно здесь.