Видео геймплея Ashes of Creation демонстрирует впечатляющий город, управляемый игроками

Intrepid Studios опубликовала обширное видео геймплея своей будущей MMORPG Ashes of Creation, в котором показан город, управляемый игроками. Эта функция, известная как система узлов, позволяет группам игроков строить и управлять полнофункциональными собственными городами, предлагающими служебные здания, мероприятия и многое другое. По сути, это определяющая особенность игры и одна из самых ожидаемых среди ее фанатов.
Мы не только сможем прогуляться по городу, но и увидим, как работает налоговая система. Затем переходим к зданию кузницы, в которой можно изготавливать оружие и доспехи. Осмотрев, как на самом деле используется кузница, поднимаемся в центр города, где расположены административные здания. Мы также слышали от разработчиков, что будут различные типы узлов с разной планировкой.
Ashes of Creation находился в разработке в течение нескольких лет после того, как в 2017 году она была профинансирован посредством успешной кампании на Kickstarter, получив почти 3,3 миллиона долларов от почти 20 000 спонсоров.
Когда же оно выйдет то уже...