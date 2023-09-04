Видео геймплея Ashes of Creation демонстрирует впечатляющий город, управляемый игроками

Фэнтези-MMORPG в открытом мире. Игроки сами определят развитие мира проекта через систему динамических квестов, осад замков и системы Торговых узлов.

Структура игрового мира будет динамически изменяться в зависимости от действий игроков. Станут появляться и исчезать города, что повлияет на судьбу населения мира. Это, в свою очередь, приведет к появлению новых квестов. Игроки смогут разрушать то, что создали, а игровой мир станет реагировать на это в реальном времени.

В Ashes of Creation можно будет возвести собственный дом в любом уголке мира: от густонаселенных городов до лесных дебрей. Игроки смогут выбрать любой род занятий, включая фермерство и кузнечное дело.

Система квестов объединяет механику традиционных MMO с уникальным подходом, оказывающим влияние на развитие мира игры. Ashes of Creation предложит территориальные квесты, публичные задания и цепочки миссий, которые изменяются динамически в реальном времени в зависимости от принятого игроками выбора.

Ashes of Creation предложит знакомые механики PvP и PvE, участие в масштабных мультиплеерных осадах и даже позволит запускать караваны между городами, которые одним игрокам предстоит защищать, а другим — грабить.

Система торговли позволит создавать локальные «карманные» экономики, отражающие положение дел на региональных рынках. Игроки смогут перемещать ресурсы и организовывать торговые точки, чтобы получить преимущества тех или иных рынков. Динамическое распределение ресурсов по игровому миру создаст натуральные зоны торговли.

Еще одной важной частью экономики будет являться крафт и собирательство.