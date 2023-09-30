Второй альфа-тест стартует не раньше 2024 года. Свежий геймплей демонстрирует динамические события

С момента последнего тестирования Ashes of Creation прошло уже два года. Во время вчерашнего стрима разработчиков было объявлено, что вторая альфа будет запущена не раньше 2024 года. Это может быть начало года, может быть середина года, а может быть и третий или четвертый квартал. Точной даты названо не было.
Также был продемонстрирован новый геймплей, который на этот раз сосредоточен на динамических событиях в открытом мире. По идее, это должно быть что-то похожее на динамические ивенты из Guild Wars 2.
P2PW затянутая разработка (напоминает игру что закрылась Crowfall называлась(лютое овно( имел "удовольствие" пообщаться с разработчиками))) исходя из того что только альфа и только "избранные" будут ее тестить ее 2 раз в 2024 то pax die с ее открытой записью на альфу в 23 кажется куда ближе