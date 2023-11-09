Оружие Наои, размер карты и не только. В сети появились новые подробности Assassin's Creed Red

Спустя сутки после сообщения Тома Хендерсона, якобы раскрывшего личность одного из двух главных героев Assassin's Creed Red, в сети появились новые слухи о следующей большой главе саги о наемных убийцах от Ubisoft.

На этот раз автором информации стал j0nathan, известный своей увлеченностью Assassin's Creed. По словам j0nathan, одним из главных изменений, о котором всегда просили фанаты, является уменьшение количества маркеров на карте. Теперь в игре будет гораздо меньше знаменитых вопросительных знаков.

Карта также будет меньше, чем в Odyssey, и будет похожа на Elden Ring в плане навигации игрока. Assassin's Creed Red будет гораздо меньше держать игрока за руку, позволяя ему самостоятельно исследовать местность. В графическом плане, по утверждению автора утечки, она будет превосходить последние игры франшизы, с более качественной визуальной проработкой. Тем не менее, по его словам, она все равно не достигнет того уровня графики, который наблюдался в Star Wars Outlaws.

Новые геймплейные возможности:

Крюк в стиле Sekiro

Можно будет лечь, как в Metal Gear Solid

Можно прятаться в различных видах растительности

Можно прятаться в тени и задувать факелы, чтобы создать места для укрытия

Различные виды оружия: кунаи, сюрикены, дымовые шашки и т.д.

Система позиционирования, как в Sekiro, для выведения врагов из равновесия

Асигару, враги с огнестрельным оружием

Еще одним нововведением станет система шпионажа. На карте будут располагаться лагеря врагов, в каждом из которых будет находиться командир. Вы можете вторгнуться в лагерь, убить командира и забрать награбленное, или же пощадить его, чтобы он стал для вас шпионом, давая информацию о предстоящих миссиях, как основных, так и второстепенных.

В заключение хочется отметить, что все эти сведения не подтверждены компанией Ubisoft, и потому относиться к ним следует с осторожностью.