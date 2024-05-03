Разработчики Tainted Grail: The Fall of Avalon поделились подробностями свежего обновления

Разработчики утверждают что данное обновление является последним, перед грядущим большим патчем.
Это наше ФИНАЛЬНОЕ обновление перед следующим БОЛЬШИМ патчем. Под большим патчем мы подразумеваем БИИИИИИИГ ПАТЧ! Мы снова будем обновлять практически все элементы игры, и самое главное: Производительность, Визуал, Боевка, Переработка крафта и других систем, Переработка системы статистики/перков, Заклинания ….и многие другие общие улучшения игры
На видео в подробностях показаны нововведения, а так же новая зона Cuanacht:
Как регион, Куанахт будет доступен вам в бета-версии, поэтому не ждите, что регион будет полностью доработан во всех деталях. Вместо этого думайте об этом как о предварительном просмотре того, каким будет этот регион. Прямо сейчас мы хотим собрать ваши отзывы, чтобы доработать их на основе вашего ценного вклада. Кроме того, в этом регионе пока не будет основной сюжетной линии, но это не значит, что вам там будет скучно. Мы планируем предоставить вам более 10 квестов различной сложности и продолжительности, так что впереди вас ждет море развлечений!
Сохранения в новом патче будут удалены, но разработчики предоставят предустановленные настройки:
Как мы заявляли с самого начала, мы очень серьезно относимся к «Раннему доступу», поэтому постоянно работаем над улучшением игры и прислушиваемся к вашим отзывам. Другая сторона этой медали заключается в том, что мы будем вносить серьезные изменения в игровые системы, которые смогут стереть предыдущие сохранения. Но не бойтесь! Если вы хотите испытать только недавно добавленный контент без необходимости начинать с нуля, мы предоставим вам заранее установленные слоты для сохранения. Это позволит вам сразу начать приключение на новой земле, имея подходящее снаряжение и уровень развития персонажа. На выбор будут разные типы сборок, так что вы сможете выбрать то, что подходит вам лучше всего!
С выходом обновления 0.7 будет предоставлено множество новых функций и улучшений. Однако, первоначально, в течение короткого периода, новый контент патча 0.7 будет доступен исключительно на английском языке. Разработчики приняли решение отдать приоритет качеству и глубине контента, а не усилиям по локализации:
Сосредоточив наши ресурсы в первую очередь на совершенствовании функций, связанных с игровым процессом, мы приближаемся к достижению нашей цели — великолепной ролевой игры с открытым миром! Будьте уверены, другие языковые версии будут реализованы как можно быстрее, гарантируя, что наше разнообразное сообщество сможет полностью погрузиться в мир Авалона. Информация касается исключительно нового региона Куанахт! И Horns of South, и Tutorial по-прежнему будут доступны на всех поддерживаемых в настоящее время языках.