Некст-ген-обновление Fallout 4 разочаровало Digital Foundry

Digital Foundry опубликовала новое видео-сравнение, в котором рассказывается о бесплатном обновлении Fallout 4 следующего поколения, выпущенном на прошлой неделе для PS5, Xbox Series X|S и ПК.
Что касается нового на консолях, в примечаниях к патчу упоминаются два основных графических режима: динамический режим производительности 4K 60 кадров в секунду со «стандартными» настройками и режим качества 4K 30 кадров в секунду с высокими настройками графики, сравнимый с Ultra на ПК. В дополнение к этим двум основным опциям Bethesda также добавила другие режимы для тех, кто запускает игру с разрешением 1440p и/или 120 Гц.
Однако проблема Xbox Series X интересна. Как вы, возможно, помните, Betheda недавно подтвердила, что, несмотря на то, что указано в официальных примечаниях, все графические режимы предназначены для работы со скоростью 60 кадров в секунду и 4K, с той разницей, что режим «Производительность» еще больше снижает детализацию, чтобы поддерживать стабильную частоту кадров.
Однако, как продемонстрировали Digital Foundry на видео, в действительности переключение с предустановки «Качество» на предустановку «Производительность» и наоборот не приводит к каким-либо изменениям с точки зрения разрешения, производительности и качества изображения и детализации на экране. То же самое относится и к Series S, которая работает с динамическим разрешением от 1080p до 1440p и частотой 60 кадров в секунду независимо от используемой предустановки.
Напротив, на PS5 опция работает как надо: режим «Качество» фактически снижает частоту кадров до 30 кадров в секунду, но предлагает лучшую прорисовку объектов, качество листвы, дальность прорисовки по сравнению с аналогом Xbox Series X, который помимо прочего с этой точки зрения еще и проигрывает сравнению с Xbox One X. Короче говоря, похоже, что-то на платформах Microsoft работает не так, как должно.
Целевой показатель в 60 кадров в секунду достигается на всех консолях, но в некоторых более сложных для областях были отмечены падения около 50 кадров в секунду, что в любом случае не должно сильно ухудшать игровой процесс.
Несмотря на некоторые проблемы, консольные версии Fallout 4 получили большие преимущества от обновления следующего поколения. К сожалению, этого нельзя сказать о версии для ПК. Как подтвердили в Digital Foundry, поддержка сверхшироких экранов работает плохо и вызывает различные проблемы с интерфейсом и даже визуальные ошибки, не внося при этом каких-либо существенных улучшений в графический сектор.
Я так понимаю,что некст-ген-обновление Fallout 4 разочаровало не только Digital Foundry)
в bethesda нормальных спецов не осталось
DLSS 3.5, RTX Ray Tracing, Frame Generation, Path Tracing и прочие стандарты для игр на ПК в 2024 году - где они?
Там же, где и обещанные десятки лет назад физика волос, тканей, воды и разрушаемость окружения.
PhysX в игре был ещё на релизе.
Да, вот только на картах старше 20** с ним игру выкидывало, разве что, в этом обновлении исправили.
У меня, самое забавное, на GTX 670 работало. А вот на GTX 1060/RTX 2080 в Fallout 4 были проблемы.
Если Fallout 76 на RTX 2080 держал планку 4K60, то Fallout 4 - ну, 30 кадров от силы.
Странная хрень какая то в этой версии..Стабильно 48-49 фпс выдает на 4060, ни меньше, ни больше...Раньше, в версии без некс гена, на старом ноуте с 1070 и то больше фпс выдавало ) Игруха чистая, без модов ) Разницу в графике вообще в упор не вижу... Обьясните нубу, в чем прикол этого некст гена?)
Помню на старте играл в нее на NV970, при 1080р в стоке почти всегда 60 ФПС были, сути с модами на том же разрешении не намного и упало, ниже 40 крайне редко и при больших перестрелках. Кстати, а PhysX починили на 20**, 30**, 40** картах или игру выкидывает все еще?
Попробуй:
Дальность отрисовки теней - Высоко или Средне
Детализация солнечных лучей - Высоко или Средне
Осколки от выстрелов - ВЫКЛ
Короче поиграйся с этими настройками.
Ещё в старые времена говорили,что с этими настройками беда какая то.
У самого 1070, 75 кадров в беготни,падает бывает до 65,это если дохрена взрывов)
Но,до настроек этих параметров,падал фпс до 40ка
В панели видеокарты попробуй включить, либо выключить v-sync.
в том, что этот патч для консолей в первую очередь сделан
Попробуй все таки моды. В том числе, на фикс фпс
оно тысячи людей разочаровало, официальные форумы аж порвались от срача.
Ну ещё бы, "некстген" выср... выпустили. В 2024 году без DLSS и трассировки лучей.
Да, можно было кидать тапки в CDPR за кривую оптимизацию, но там хотя бы современные технологии добавили в The Witcher 3.
А тут что - две брони Анклава из Fallout 3?
Благодарен четверке за то, что, запуская её и понимая, какой это трижды перевареный кал, снова устанавливаю FNV.
Ты видно толком ее не играл. Вариативности в игре не меньше, а моральных диллем и сложного выбора в основном сюжете даже больше, когда вроде в каждой фракции имеются друзья, у каждой свою плюсы и минусы, но при этом откровенно злых нет, каждая хочет сделать мир лучше, но у всех разное видение как это сделать.
В Фнв все проще, там есть вариант столкнуть все фракции, потом добить и захватить власть самому. Хотя конечно это плюс, что проще выбрать.
А если в Ф4 напрягают квесты-повторюшки от минитменов - их можно отключить модами
Где все фанбои беседки которые с пеной у рта доказывали что это отличный движок и на нём надо делать больше игр?
Очень сильно сомневаюсь что даже упоротый фанбой будет доказывать что на этом движке надо делать больше игр (ну кроме самих проектов Беседки), другое дело что этот движок очень удобен и прост в плане создания и интеграции модов и имеет свои преимущества.
Когда говорят что кашу маслом не испортить ,но тодд не так понял и залил моторное
Как фанат серии скажу, что это отвратный движок и на нем больше ничего никогда делать не надо, а за такой некстген надо создателям в руки насрать.
Но, игры на этом движке отлично модифицируются, только на них выпускается огромное количество модов, позволяющих настроить игру на свой вкус
Так что, у движка есть как плюсы, так и минусы
Вроде как все это можно было сделать модами. Разрабы только зря время потратили на работу еще и заруинили все
Эта игра мне запомнилась тем, что вышла в год выхода ведьмака 3. Поэтому я в нее не играл, но запомнил, что она есть.
Я обе поиграл, в чем проблема? Да и Ведьмак-3, через несколько лет со всеми длс, игрался лучше чем на релизе. Ф4 это тоже касается
На пс5 вроде работает нормально, из минусов только вылеты примерно каждые полчаса час
Так это они о тебе заботятся. Чтоб ты своей приставкой кинескоп не посадил :)))