По слухам, Assassin's Creed Red уже полностью играбельна: информация появится в начале 2024 года ©

Ubisoft ожидает больших успехов от франшизы Assassin's Creed. В настоящее время студия выделяет как никогда много ресурсов на разработку этих проектов, работая над 11 играми по франшизе Assassin's Creed, включая Assassin's Creed Red.

Поскольку Assassin's Creed Mirage уже отправилась на золото, Ubisoft готовится к долгожданному приключению в Японии. Согласно новым слухам, Assassin's Creed Red уже полностью готова для игры.

Как сообщает издание Insidergaming, более подробная информация об Assassin's Creed Red ожидается в первые месяцы 2024 года.

Возможность полноценного прохождения уже говорит о том, что Ubisoft потратила много времени на работу над грядущим релизом, и это позволит студии получить несколько месяцев на доводку игры до совершенства.

Выход Assassin's Creed Red намечен на праздники следующего года, что соответствует заявлениям Ubisoft о запуске игры в следующем году. Тем не менее, как и в случае с другими проектами Ubisoft, релиз может быть отложен.

Хотя об игре Assassin's Creed Red известно не так много, утечки говорят о том, что в ней будет два игровых персонажа - самурай-мужчина и шиноби-женщина.

Ожидается, что шиноби будет более ловкрй, а оба персонажа будут использовать различные атрибуты и оружие для создания разных игровых стилей.

Далее сообщается, что Ubisoft собирается привнести во франшизу Assassin's Creed разрушаемое окружение, но эта механика будет ограничена небольшими объектами.

Ожидается, что игра будет черпать вдохновение в Splinter Cell, поскольку в ней упор делается на скрытность, а механика разрушения позволит игрокам динамически взаимодействовать с препятствиями в окружении.

Последняя информация дает еще больше поводов для радости в связи с выходом следующей версии Assassin's Creed. Поклонники также могут ожидать выхода Assassin's Creed Mirage менее чем через месяц после того, как Ubisoft недавно перенесла дату выхода игры на 5 октября.