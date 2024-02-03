Assassin's Creed Infinity не отменена, утверждает известный инсайдер

Assassin's Creed Infinity, судя по всему, не отменена: анонсированный Ubisoft хаб для флагманской серии игр все-таки выйдет, как утверждает известный журналист и инсайдер Том Хендерсон, который, по его словам, может раскрыть кое-какие подробности по этому вопросу уже на следующей неделе.
После официального анонса Assassin's Creed Infinity в сентябре 2022 года издательство не давало больше никаких новостей о проекте, который, как предполагалось, был отложен.
"Для тех, кому интересно, Assassin's Creed Infinity, хаб, посвященный всему Assassin's Creed, не был отменен", - написал Хендерсон. "Я постараюсь предоставить информацию об этом на следующей неделе, как только получу ответы на некоторые вопросы".
Комментируя вопросы, заданные ему подписчиками в Twitter, Том Хендерсон также подтвердил существование ремастера Assassin's Creed Black Flag, о котором недавно пошли слухи.
Жаль. Видимо Ubisoft так и не отказалась от своих попыток привязать игроков на онлайн-поводок и рекламить другие свои игры и донатные шмотки через этот хаб, полезность и необходимость которого они так и не смогли нормально обосновать.
Учитывая закрытие серверов The Crew без выпуска оффлайн-патча, очередное онлайн-кидалово от французов выглядит очень печально. Ишь какие наглые, купленными ассассинами они владеть захотели... Через десять лет ни в Red, ни в Hexe не поиграть будет.
И зря. Игры надо делать, а не хабы-загоны для дойных игроков. Хотя, речь ведь про Ubisoft, какие нафиг игры?
Замутят свой "хаб", разведут лошков на деньги за вход, скажут что денег мало и закроют этот лохотрон, оставив недовольных терпил с хером-с носом.
Не понял, Блак флаг в итоге ремастер или ремейк? Говорили же о полном переносе на новое двигло.
Я и забыл про этот хаб