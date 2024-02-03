Assassin's Creed Infinity не отменена, утверждает известный инсайдер

Assassin's Creed Infinity, судя по всему, не отменена: анонсированный Ubisoft хаб для флагманской серии игр все-таки выйдет, как утверждает известный журналист и инсайдер Том Хендерсон, который, по его словам, может раскрыть кое-какие подробности по этому вопросу уже на следующей неделе.

После официального анонса Assassin's Creed Infinity в сентябре 2022 года издательство не давало больше никаких новостей о проекте, который, как предполагалось, был отложен.

"Для тех, кому интересно, Assassin's Creed Infinity, хаб, посвященный всему Assassin's Creed, не был отменен", - написал Хендерсон. "Я постараюсь предоставить информацию об этом на следующей неделе, как только получу ответы на некоторые вопросы".

Комментируя вопросы, заданные ему подписчиками в Twitter, Том Хендерсон также подтвердил существование ремастера Assassin's Creed Black Flag, о котором недавно пошли слухи.