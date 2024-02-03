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Assassin's Creed Infinity TBA
6.6 82 оценки

Assassin's Creed Infinity не отменена, утверждает известный инсайдер

Gruz_
Новости

Assassin's Creed Infinity, судя по всему, не отменена: анонсированный Ubisoft хаб для флагманской серии игр все-таки выйдет, как утверждает известный журналист и инсайдер Том Хендерсон, который, по его словам, может раскрыть кое-какие подробности по этому вопросу уже на следующей неделе.

После официального анонса Assassin's Creed Infinity в сентябре 2022 года издательство не давало больше никаких новостей о проекте, который, как предполагалось, был отложен.

"Для тех, кому интересно, Assassin's Creed Infinity, хаб, посвященный всему Assassin's Creed, не был отменен", - написал Хендерсон. "Я постараюсь предоставить информацию об этом на следующей неделе, как только получу ответы на некоторые вопросы".

Комментируя вопросы, заданные ему подписчиками в Twitter, Том Хендерсон также подтвердил существование ремастера Assassin's Creed Black Flag, о котором недавно пошли слухи.

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4
Assassin's Creed Infinity
TBA
Комментарии: 4
Ваш комментарий
AceTheKing

Жаль. Видимо Ubisoft так и не отказалась от своих попыток привязать игроков на онлайн-поводок и рекламить другие свои игры и донатные шмотки через этот хаб, полезность и необходимость которого они так и не смогли нормально обосновать.

Учитывая закрытие серверов The Crew без выпуска оффлайн-патча, очередное онлайн-кидалово от французов выглядит очень печально. Ишь какие наглые, купленными ассассинами они владеть захотели... Через десять лет ни в Red, ни в Hexe не поиграть будет.

1
Аристов--Черный
хаб, посвященный всему Assassin's Creed, не был отменен

И зря. Игры надо делать, а не хабы-загоны для дойных игроков. Хотя, речь ведь про Ubisoft, какие нафиг игры?

Замутят свой "хаб", разведут лошков на деньги за вход, скажут что денег мало и закроют этот лохотрон, оставив недовольных терпил с хером-с носом.

1
hamshut

Не понял, Блак флаг в итоге ремастер или ремейк? Говорили же о полном переносе на новое двигло.

0
Zlobin_Evgeny

Я и забыл про этот хаб

0