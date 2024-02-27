Инсайдер Том Хендерсон рассказал подробнее о сервисе-хабе Assassin's Creed Infinity и двух ремейках

Первая информация об Assassin's Creed Infinity появилась благодаря Джейсону Шрайеру через Bloomberg в эксклюзивном отчете, опубликованном в 2021 году. С тех пор Ubisoft раскрыла несколько небольших подробностей, но что именно влечет за собой новый хаб, до сих пор остается загадкой. Однако, источники известного инсайдера индустрии Тома Хендерсона раскопали некоторую интересную информацию.

По сути, Assassin’s Creed Infinity станет основным центром франшизы, из которого будут запускаться такие игры, как Red, Hexe и Invictus. Демонстрационные кадры, предоставленные инсайдеру (при условии, что они не будут опубликованы), показывают, как пользователь переходит из центра Infinity в Assassin's Creed Red всего за несколько секунд, продолжая с того места, где остановился, вместо того, чтобы загружать игры по отдельности после «возврата» к хабу.

Основным направлением деятельности Infinity является предоставление услуг в режиме реального времени, и все это рассказывается через современную историю. Начнем с того, что Infinity будет запущена в тот же день, что и Red, и будет содержать несколько функций, которые вы ожидаете от живого сервиса.

«The Exchange» станет магазином предметов, предлагающим игрокам возможность ежедневно и еженедельно приобретать внутриигровую косметику для двух главных героев Red, Наоэ и Ясуке. В дополнение к The Exchange, Infinity также имеет функцию «Синхронизации», которая позволяет игроку получить доступ к «Проектам» каждого главного героя. Проще говоря, проекты — это мини-боевые пропуска с сюжетом, предлагающим игрокам возможность зарабатывать косметические награды. Проекты будут добавляться в Infinity постоянно, уделяя особое внимание DLC и новым выпускам игр или даже как средство поддержания интереса игроков в период отсутствия какого-либо нового контента.

Понятно, что текущая стратегия Ubisoft с Infinity заключается в выпуске основной игры каждые два года с небольшими перерывами между ними. Выход Red запланирован на конец этого года, Invictus – многопользовательское предложение – на 2025 год, а Hexe на 2026 год. В последней игре, названной «самой мрачной игрой Assassin’s Creed за всю историю», впервые со времен Assassin’s Creed Chronicles: China будет главная героиня (сейчас её зовут Эльза).

Среди других проектов — Obsidian (ремейк Black Flag), Nebula (места действия происходят в Индии, Империи ацтеков и Средиземноморье), Raid (бесплатная PvE-игра для четырех игроков), Echoes (еще одна многопользовательская игра) и еще один ремейк Assassin's Creed, который планируется выпустить к концу десятилетия.