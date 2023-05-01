Слух: Assassin's Creed Infinity не выйдет в этом году ©

На последнем Ubisoft Forward французская компания подтвердила, что следующие Assassin's Creed под кодовыми названиями Project Red и Project Hexe станут частью Assassin's Creed Infinity, которая, как вы, возможно, хорошо знаете, станет своего рода платформой/хабом, объединяющим обе игры вместе со всеми следующими, среди которых, как ожидается, будет и Assassin's Creed Mirage. Но теперь, известный и более чем надежный французский инсайдер и ютубер j0nathan, прокомментировал в Twitter, что Mirage не станет первой игрой, которая появится на платформе Infinity, по той простой причине, что в этом году выход Хаба не планируется.

Со вчерашнего дня все с воодушевлением говорят, что Mirage будет первой игрой, которая появится на платформе Infinity, но по моей информации... это ЛОЖЬ. Игра была разработана таким образом, чтобы быть независимой от продолжения франшизы и даже от Valhalla (вы увидите в сюжетной линии). Получается, JVM не так понял какую-то информацию, или она полностью выдумана, или планы изменились, а я об этом не знаю. К тому же, Infinity вообще не была запланирована на этот год.....

На данный момент существует слишком много неопределенностей относительно запуска Assassin's Creed Infinite или того, будет ли Mirage добавлена на платформу, среди прочего. Поэтому, чтобы не сомневаться нужно дождаться следующего Ubisoft Forward, который состоится 12 июня.