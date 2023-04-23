Аmazon, похоже, слила информацию о дате выхода Assassin's Creed Mirage ©

С момента выхода Assassin's Creed Origins компания Ubisoft приучила нас в течение нескольких месяцев после выхода каждой ролевой игры наслаждаться Discovery Tours, которые представляют собой серию бесплатного контента, добавляющего специальный режим для игроков, позволяющий свободно исследовать различные исторические контексты Древнего Египта, Греции, Англии и Норвегии. Благодаря этому режиму открытий мы можем узнать больше об истории и повседневной жизни людей в различные исторические моменты, благодаря экскурсиям, которые полезны даже для уроков истории.

Следующим релизом франшизы станет Assassin's Creed Mirage, который позволит нам насладиться классическим стилем игры в руках известного Басима, когда мы будем наслаждаться прекрасным и хаотичным городом Багдадом в его золотой век в течение 9-го столетия. И хотя, будучи игрой, которая в значительной степени оставит в стороне стиль RPG, многие сомневались, что Discovery Tour будет выпущен, но благодаря Amazon появилась информация, что так и будет, что привело к утечке даты выхода Assassin's Creed Mirage.

Помимо игрового режима, существуют также книги Discovery Books, в которых представлены изображения и текст из различных режимов Discovery Tour, встречающихся в Origins, Odyssey и Valhalla. И вот теперь, когда мы ожидаем больших новостей и долгожданного геймплея Assassin's Creed Mirage на предстоящем Ubisoft Forward, на сайте Amazon France появилась новая книга Discovery Book под названием "Чудеса Востока", посвященная Багдаду IX века. Это явно означает, что в Mirage мы получим Discovery Tour, но это не самая важная часть информации.

Узнайте о жизни в Багдаде в 9 веке. Окунитесь в самое сердце базаров со специями и на крыши самых красивых зданий. Откройте для себя секреты этой невероятной и экстравагантной цивилизации. Найдите 1001 частицу необычной информации об этой захватывающей эпохе и этих впечатляющих землях.

Как известно, Discovery Tours обычно выходит через несколько месяцев после релиза игры, но в этот раз существует вероятность, что Ubisoft выпустит его одновременно с релизом новой игры, а именно 6 сентября 2023 года, согласно файлу Discovery Book.

В последние несколько месяцев дата выхода Assassin's Creed Mirage была одной из главных тем, поскольку "просочилась" информация, что игру мы увидим в конце 2023 года. Все знают, что сентябрь - ноябрь являются наиболее привычными месяцами для запуска Assassin's Creed, причем октябрь - самый распространенный месяц.