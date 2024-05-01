Состоялся релиз ремейка Front Mission 2 на PS4, PS5, ПК, Xbox One и Xbox Series X/S

После запуска на Nintendo Switch в прошлом году игра ремейк Front Mission 2 от Forever Entertainment добрался до PS4, PS5, ПК, Xbox One и Xbox Series X/S. Хотя это ремейк классической игры 1997 года, это также первый раз, когда мировая аудитория может опробовать тактическую ролевую игру.
Действие игры Front Mission 2: Remake разворачивается 12 лет спустя в Алордеше. В ней рассказывается о трех персонажах: капрале Эше Фаруке из Muddy Otters, капитане Томасе Норланде из Dull Stags и Лизе Стэнли, офицере разведки OCU. После нового переворота истории этих троих переплетаются, когда они пытаются преодолеть кризис.
Front Mission 2: Remake отличается обновленной графикой, обновленной музыкой и улучшенными боевыми сценами. Бесплатная демо-версия доступна для ПК в Steam. С тех пор она получила обновление 1.0.4, которое меняет баланс сложности, вносит несколько улучшений в пользовательский интерфейс, локализацию и многое другое.
Нихуахуа себе!! ✌🏻