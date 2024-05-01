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Chernobylite 16.10.2019
Экшен, Выживание, Ужасы, От первого лица, Научная фантастика
6.8 473 оценки

Chernobylite получит полное издание со всеми дополнениями

monk70
Новости

Разработка Chernobylite подходит к концу с выпуском Complete Edition, по сути, полного издания игры со всем контентом, выпущенным с момента запуска до сегодняшнего дня, посредством основных обновлений: Monster Hunt, Ghost Town и всех сезонов, включая четвертый, следующий.

В четвертом сезоне появятся новые карты событий, полные жутких кукол, и новый игровой режим, который позволит свободно исследовать Зону. К сожалению, в объявлении не указаны все подробности о новом издании, которое будет представлено в ближайшие недели.

Выпуск Chernobylite: Complete Edition запланирован на второй квартал 2024 года, то есть до 31 июня.

Chernobylite — это шутер на выживание с элементами ролевой игры, действие которого происходит в окрестностях Чернобыльской электростанции, так называемой Зоны, отсканированной в 3D для большей реалистичности. Игрок берет на себя роль Игоря, физика и бывшего сотрудника Чернобыльской АЭС, который возвращается в Припять, чтобы расследовать загадочное исчезновение своей девушки, произошедшее 30 лет назад.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Спорная игра, помню как забомбило у меня от бага, из-за которого не смог завершить длинную вылазку, так и удалил игру, честно говоря возвращаться и начинать всё заново как то не хочется.

0
OculusMortem

Ну, визуально игра выглядит довольно кайфово, особенно для фанатов сталкера. Атмосфера тоже хорошая. С сюром конечно немного переборщили, но в целом как очередной игро-книжный фанфик по сталкеру проект очень даже неплохой. Но пожалуй, стоит сделать акцент больше именно на книжной серии сталкера, ибо в книгах там столько чудной абра-кадабры, что Чернобылит вполне адекватно туда вписывается, несмотря на то что игра не имеет к серии сталкер никакого отношения, казалось бы...

2
Destroited OculusMortem

С оценкой визуала согласен он на момент выхода был даже шикарен, но в остальном это дико унылое и скучное г.

0
Destroited
со всеми дополнениями

Сало и горилка ?

0