Ghost of Tsushima получила обновление в честь скорого выхода на ПК

Разработчик Sucker Punch Productions сегодня неожиданно выпустил новое обновление для Ghost of Tsushima для PlayStation 5 и PlayStation 4 за более чем два года с предыдущего. Последнее обновление игры, которое в первую очередь было сосредоточено на Ghost of Tsushima: Legends, на тот момент было подчеркнуто как последнее, которое игроки, вероятно, когда-либо увидят. Теперь, когда ПК-версия Ghost of Tsushima уже не за горами, Sucker Punch снова вернулась к версии PlayStation, чтобы подготовить ее соответствующим образом.

Компания Sucker Punch объявила в социальных сетях, что обновление версии 2.19 для Ghost of Tsushima: Director's Cut направлено на добавление поддержки кросс-плея с ПК, чтобы с 16 мая в Legends можно было беспрепятственно играть на ПК-версиях. Помимо этого, Sucker Punch сообщает, что внесла еще несколько исправлений в XP в Legends.

«Сегодня выходит обновление 2.19 для режиссерской версии Ghost of Tsushima. Этот патч добавляет начальную поддержку сервисов кросс-плея для предстоящего выпуска для ПК 16 мая. Исправлена ​​проблема с XP на 999-м ранге в Legends, удален эксплойт, позволяющий использовать дополнительного игрока в командах из двух человек, а также внесены дополнительные исправления».

Что касается Ghost of Tsushima: Director's Cut для ПК, то игра выйдет чуть более чем через две недели в четверг, 16 мая, в Steam и Epic Games Store. Эта версия Ghost of Tsushima будет идентична версиям для PS5 и PS4, за исключением некоторых новых функций, специфичных для ПК. Этот выпуск также станет первым, в котором PlayStation включит поддержку трофеев в один из своих портов для ПК.