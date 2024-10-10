Assassin's Creed: Mirage выйдет в Steam 17 октября

Компания Ubisoft сообщила о том, что релиз Assassin's Creed: Mirage в магазине Steam состоится 17 октября в 20:00 по московскому времени.

Ubisoft подтвердила, что игра получит поддержку достижений - всего их будет 50 штук. Кроме того, Assassin's Creed: Mirage будет совместима со Steam Deck, хоть на старте игра и не получит соответствующую плашку. Как и прочие игры Ubisoft в Steam, игра будет работать через Ubisoft Connect.

Assassin's Creed: Mirage доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.