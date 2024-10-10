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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
Экшен, Адвенчура, Стелс, От третьего лица
7 1 036 оценок

Assassin's Creed: Mirage выйдет в Steam 17 октября

AceTheKing
Новости

Компания Ubisoft сообщила о том, что релиз Assassin's Creed: Mirage в магазине Steam состоится 17 октября в 20:00 по московскому времени.

Ubisoft подтвердила, что игра получит поддержку достижений - всего их будет 50 штук. Кроме того, Assassin's Creed: Mirage будет совместима со Steam Deck, хоть на старте игра и не получит соответствующую плашку. Как и прочие игры Ubisoft в Steam, игра будет работать через Ubisoft Connect.

Assassin's Creed: Mirage доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ждём пиратку // Александр Феоктистов

-1
Пользователь ВКонтакте

Там Denuvo будет. // Алексей Николаев

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну Вальгаллу же ломанули // Александр Феоктистов

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

EMPRESS взломала, а сейчас уже к сожалению она игры не взламывает // Алексей Николаев

1
AndruhaGruz

Защиты столько напихали что те кто купят её будут больше играть в Денуво в ВМпротект в кучу лаунчеров но только не в Ассасина.

-1
kotasha

Слабенькая часть вышла.

-1
JackReacher

Вопрос в другом: а стоит ли игру покупать?

-4
SexualHarassmentPanda

Нет ) Я прошёл все части кроме этой. Честно не советую.

-10
Janekste

Нет. Ибо этот Мираж на все 100% клон первых двух ассасинов. То бишь геймплейно всё очень слабенько и безвкусно. Всё как в первом ассасине, по сути, только графон современный.

Одиссея и Вальгалла гораздо лучше этого Миража.

-20
FireLion1993

Друг лично Я куплю игру!

-4
Нейтан Дрейк

Купи лучше 2 часть.

-2
DenisKarabass Janekste

ты обкурился знатно если считаешь Одиссея нормальной частью серии)))

2