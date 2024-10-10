Assassin's Creed: Mirage выйдет в Steam 17 октября

Компания Ubisoft сообщила о том, что релиз Assassin's Creed: Mirage в магазине Steam состоится 17 октября в 20:00 по московскому времени.
Ubisoft подтвердила, что игра получит поддержку достижений - всего их будет 50 штук. Кроме того, Assassin's Creed: Mirage будет совместима со Steam Deck, хоть на старте игра и не получит соответствующую плашку. Как и прочие игры Ubisoft в Steam, игра будет работать через Ubisoft Connect.
Assassin's Creed: Mirage доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.
Ждём пиратку // Александр Феоктистов
Там Denuvo будет. // Алексей Николаев
Ну Вальгаллу же ломанули // Александр Феоктистов
EMPRESS взломала, а сейчас уже к сожалению она игры не взламывает // Алексей Николаев
Защиты столько напихали что те кто купят её будут больше играть в Денуво в ВМпротект в кучу лаунчеров но только не в Ассасина.
Слабенькая часть вышла.
Вопрос в другом: а стоит ли игру покупать?
Нет ) Я прошёл все части кроме этой. Честно не советую.
Нет. Ибо этот Мираж на все 100% клон первых двух ассасинов. То бишь геймплейно всё очень слабенько и безвкусно. Всё как в первом ассасине, по сути, только графон современный.
Одиссея и Вальгалла гораздо лучше этого Миража.
Друг лично Я куплю игру!
Купи лучше 2 часть.
ты обкурился знатно если считаешь Одиссея нормальной частью серии)))