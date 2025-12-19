Разработчики Dispatch вырезали 80 страниц, но полноценных секс-сцен никогда не существовало

С тех пор, как ведущий сценарист Dispatch Пьер Шоретт публично заявил, что «мы определённо вырезали некоторые сцены секса» и намекнул, что мы, возможно, «когда-нибудь их увидим», фанаты игры затаили дыхание в ожидании. Но этого не произойдёт.

В недавне интервью Eurogamer Шоретт и директор игр Ник Херман сказали, что хотя когда-то и были планы на сексуальную сцену с участием выбранного вами возлюбленного в игре, сами сцены «так и не существовали». То есть, ничего восстанавливать не нужно.

Разработчики объяснили, что проблема возникла, когда игроки обнаружили в Dispatch код для события, которое команда не разрабатывала. «Они видели, что у нас были логические переменные для „собирается ли кто-то остаться на ночь“ или „какой именно возлюбленный/возлюбленная останется на ночь“», — сказал Херман.

Шоретт продолжил: «Так что после вечеринки это был тот момент в сюжете, когда это должно было произойти». Вечеринка происходит в 6-м эпизоде, то есть относительно близко к концу восьмисерийного сезона.

Это поднимает вопрос о том, почему студия решила не развивать дальше сцены секса, и ответ гораздо проще, чем вы могли бы подумать.

Деньги. Вся эта сцена была в два или три раза длиннее; вся вечеринка в квартире Роберта заняла почти целый эпизод. И если говорить о масштабах: мы, наверное, вырезал около 80 страниц из этой игры. Пришлось вырезать много текста, чтобы сократить его до чего-то, что мы могли бы снять.



Так что, скажу прямо: эти сцены никогда не были раскадрованы. Они не попали в анимацию. Поэтому люди говорят: «Выпустите их»: они никогда не существовали в реальности.



Всё, что было сделано, выпущено. Мы хотели это включить, но у нас просто закончились деньги, вот к чему всё свелось. Так что вините индустрию видеоигр, а не нас.