Разработчики Dispatch вырезали 80 страниц, но полноценных секс-сцен никогда не существовало

С тех пор, как ведущий сценарист Dispatch Пьер Шоретт публично заявил, что «мы определённо вырезали некоторые сцены секса» и намекнул, что мы, возможно, «когда-нибудь их увидим», фанаты игры затаили дыхание в ожидании. Но этого не произойдёт.
В недавне интервью Eurogamer Шоретт и директор игр Ник Херман сказали, что хотя когда-то и были планы на сексуальную сцену с участием выбранного вами возлюбленного в игре, сами сцены «так и не существовали». То есть, ничего восстанавливать не нужно.
Разработчики объяснили, что проблема возникла, когда игроки обнаружили в Dispatch код для события, которое команда не разрабатывала. «Они видели, что у нас были логические переменные для „собирается ли кто-то остаться на ночь“ или „какой именно возлюбленный/возлюбленная останется на ночь“», — сказал Херман.
Шоретт продолжил: «Так что после вечеринки это был тот момент в сюжете, когда это должно было произойти». Вечеринка происходит в 6-м эпизоде, то есть относительно близко к концу восьмисерийного сезона.
Это поднимает вопрос о том, почему студия решила не развивать дальше сцены секса, и ответ гораздо проще, чем вы могли бы подумать.
Деньги. Вся эта сцена была в два или три раза длиннее; вся вечеринка в квартире Роберта заняла почти целый эпизод. И если говорить о масштабах: мы, наверное, вырезал около 80 страниц из этой игры. Пришлось вырезать много текста, чтобы сократить его до чего-то, что мы могли бы снять.
Так что, скажу прямо: эти сцены никогда не были раскадрованы. Они не попали в анимацию. Поэтому люди говорят: «Выпустите их»: они никогда не существовали в реальности.
Всё, что было сделано, выпущено. Мы хотели это включить, но у нас просто закончились деньги, вот к чему всё свелось. Так что вините индустрию видеоигр, а не нас.
Расходимся, пацаны. Кина не будет
Теперь они у вас есть, так что идите доделывать. Через DLC или ещё как, но...
Ну денег не было в начале, а после сокрушительного успеха они есть, да и история хорошая, вот ждем 2 сезон, там может и роман с малеволой добавят если в 1 сезоне пройти на безромантическую концовку, и эти сцены будут. Только вопросы, будет ли, когда, и как они будут обыгрывать концовки невидивы.
Короче игру полностью поламали. Что тут скажешь Цензура блин.
полностью ломали ее да-да
Жаль конечно, столько сексапильных женщин сделали.
Столько фанатов игры расстроили этой новостью и перечеркнули их надежды на расширенную версию
$(
Ну и правильно что вырезали, я игру хотел поиграть, а не мультики получасовые смотреть
я очень разочарован с Блейзер не было сцены ни одной, у неё такая классная задница и она как Брюнетка выглядет отпад, я просто влюбился
Жаль, это добавило бы изюминки, которая позволила бы не тыкать в них пальцем и кричать: «Да это же «Тейтел Геймс»!» И да, я знаю, что там есть разрабы с той студии, но они могли бы и запарится, и сделать что-то, что ну очень их отличало бы от прежних поделок...