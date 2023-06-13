Фанатам Assassin's Creed не понравилась "телепортация" Басима в недавно показанном геймплее Mirage ©

Одной из звезд вчерашней Ubisoft Forward стала Assassin's Creed: Mirage. Презентация проекта была в целом принята очень тепло, и многие игроки оценили предлагаемое им возвращение к корням серии. Однако не все геймплейные элементы были восприняты положительно.

Сомнения вызывает показанная в материале способность быстро расправиться с несколькими врагами. Игрок сначала отмечает их, а затем главный герой моментально лишает их жизни одного за другим.

Проблема в том, что ассасин буквально телепортируется между целями, что не соответствует довольно реалистичному характеру игры. В комментарии, сопровождающем игровой процесс, разработчики утверждают, что главный герой просто так быстро передвигается, но на практике это выглядит как телепортация.

Некоторым утешением является то, что мы не сможем использовать эту способность очень часто, так как для ее применения необходимо сначала успешно выполнить серию бесшумных убийств. Поэтому умение не должно слишком облегчить геймплей.

Тем не менее, это выглядит странно. Поклонники на Reddit отмечают, что лучшей идеей было бы добавить анимацию подбегания к каждой цели, и с этим мнением трудно не согласиться.

Другие фанаты, однако, предполагают, что эта способность может быть связана с каким-то артефактом цивилизации Ису, но это кажется притянутым за уши.