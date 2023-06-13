Фанатам Assassin's Creed не понравилась "телепортация" Басима в недавно показанном геймплее Mirage

Одной из звезд вчерашней Ubisoft Forward стала Assassin's Creed: Mirage. Презентация проекта была в целом принята очень тепло, и многие игроки оценили предлагаемое им возвращение к корням серии. Однако не все геймплейные элементы были восприняты положительно.
Сомнения вызывает показанная в материале способность быстро расправиться с несколькими врагами. Игрок сначала отмечает их, а затем главный герой моментально лишает их жизни одного за другим.
Проблема в том, что ассасин буквально телепортируется между целями, что не соответствует довольно реалистичному характеру игры. В комментарии, сопровождающем игровой процесс, разработчики утверждают, что главный герой просто так быстро передвигается, но на практике это выглядит как телепортация.
Некоторым утешением является то, что мы не сможем использовать эту способность очень часто, так как для ее применения необходимо сначала успешно выполнить серию бесшумных убийств. Поэтому умение не должно слишком облегчить геймплей.
Тем не менее, это выглядит странно. Поклонники на Reddit отмечают, что лучшей идеей было бы добавить анимацию подбегания к каждой цели, и с этим мнением трудно не согласиться.
Другие фанаты, однако, предполагают, что эта способность может быть связана с каким-то артефактом цивилизации Ису, но это кажется притянутым за уши.
Читерно и нереалистично выглядит.
Когда это игры и реальность, пересекались друг с другом ?
По моему в них играют что бы, наоборот уйти от реальности
В ассасине никакой магии никогда не было и не должно быть. За магией иди в какую-нибудь РПГ
Как бы даже в самой первой части было "нереалистичное" зрение.
А вот то что первый же лучник в трейлере вместо ГГ стреляет в пол это очень даже показательно.
>добавить анимацию подбегания к каждой цели,
ленивые юбисофты ленивы во всем
Ну да, такое себе. Хотя, разрабов понять можно. Игра настолько вторична, после всех этих одинаковых ассасинов уже тошнит, вот они и попытались хоть что-то новое добавить.
скажем условность Анимуса и ГГ является хакером^ubisoft
Гг не человек) но это правда кринжово
По мне, там бред сивой кобыли ещё с Brotherhood начался. Если первые две части были пропитаны теорией заговора и конспирологией, то дальше уже наркоманский бред начался.
Ага, а направлять стрелы силой мысли это очень реалистично. Как кому, а мне понравилась эта фишка. Скорее всего это будет открываемый перк, ну что ж кому не нравится не пользуйтесь!
С языка сняли. В Origins была подобная способность. Помню копьем Леонида возможно было убивать близстоящих противников, телепортируясь раз за разом. Лучше красивые добивания либо анимационные подходы к противнику.