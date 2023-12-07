Новая игра+ в Assassin's Creed Mirage появится на следующей неделе. Режим Перманентной смерти - в начале следующего года

Премьера Assassin's Creed Mirage состоялась в начале октября, а уже через несколько дней после дебюта появились сообщения от игроков, которые просили студию добавить режим Новая игра+. Французская корпорация опубликовала хорошие новости для игроков, которые все еще ждут обещанного обновления Assassin's Creed Mirage. На следующей неделе игра получит режим Новая игра+, чтобы игроки могли вернуться к приключениям.
Компания опубликовала второе сообщение о новых функциях, которые появятся в Assassin's Creed Mirage, и хотя Новая игра+ будет предложена игрокам на следующей неделе, режима перманентной смерти придётся подождать до начала следующего года.
Что это за садо-мазо режим, кто-то в такое играет?
лучше бы в Вальхаллу добавили бы
И игра с компа удалится с сейвом + видяха сгорит ?