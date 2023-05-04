Assassin's Creed: Mirage Весна 2023
7.5 289 оценок

По словам надежного инсайдера, Ubisoft покажет геймплей Assassin's Creed Mirage в июне

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butcher69
Новости

Благодаря обещанию сделать игру меньше, плотнее и более ориентированной на стелс, Assassin's Creed Mirage была интересна многим поклонникам серии с момента ее анонса в прошлом году, но даже сейчас мы не увидели ни секунды геймплейных кадров из игры. Однако, похоже, скоро все изменится.

В марте Ubisoft подтвердила, что не будет участвовать в выставке E3 2023 (вскоре после этого мероприятие было отменено), и вместо этого объявила о проведении демонстрации Ubisoft Forward 12 июня. По словам Тома Хендерсона, компания покажет на выставке геймплей Assassin's Creed Mirage, но будет ли объявлена конкретная дата выхода, пока неизвестно.

В прошлом году Ubisoft заявила, что игра выйдет где-то в 2023 году, а утечки утверждают, что релиз намечен на август. Тем не менее, другие утечки говорят о том, что игра может быть отложена, поэтому еще предстоит выяснить, как обстоят дела с ее выходом.

Assassin's Creed Mirage находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC. В ноябре премьеру игры посмотрели более 9 миллионов человек.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
RickeyIMBA

новый? а был старый?))

4
TRADS80

Блин, откладывай, не откладывай, тенденция плохая. Игры ААА класса выходят сырые, глючно-фризные. Я уверен что будет тоже самое и с Ассассином. Это жутко обламывает как месячные у подруги при первом сексе.

2
-zotik-

Соскучился я по асасинам, интересно каким будет мираж

-1
Wing42

Таким же, как и последние три. Как будто от лососинов люди каких-то немыслимых откровений ждут.

1