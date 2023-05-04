По словам надежного инсайдера, Ubisoft покажет геймплей Assassin's Creed Mirage в июне ©

Благодаря обещанию сделать игру меньше, плотнее и более ориентированной на стелс, Assassin's Creed Mirage была интересна многим поклонникам серии с момента ее анонса в прошлом году, но даже сейчас мы не увидели ни секунды геймплейных кадров из игры. Однако, похоже, скоро все изменится.

В марте Ubisoft подтвердила, что не будет участвовать в выставке E3 2023 (вскоре после этого мероприятие было отменено), и вместо этого объявила о проведении демонстрации Ubisoft Forward 12 июня. По словам Тома Хендерсона, компания покажет на выставке геймплей Assassin's Creed Mirage, но будет ли объявлена конкретная дата выхода, пока неизвестно.

В прошлом году Ubisoft заявила, что игра выйдет где-то в 2023 году, а утечки утверждают, что релиз намечен на август. Тем не менее, другие утечки говорят о том, что игра может быть отложена, поэтому еще предстоит выяснить, как обстоят дела с ее выходом.

Assassin's Creed Mirage находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC. В ноябре премьеру игры посмотрели более 9 миллионов человек.