По словам надежного инсайдера, Ubisoft покажет геймплей Assassin's Creed Mirage в июне

Благодаря обещанию сделать игру меньше, плотнее и более ориентированной на стелс, Assassin's Creed Mirage была интересна многим поклонникам серии с момента ее анонса в прошлом году, но даже сейчас мы не увидели ни секунды геймплейных кадров из игры. Однако, похоже, скоро все изменится.
В марте Ubisoft подтвердила, что не будет участвовать в выставке E3 2023 (вскоре после этого мероприятие было отменено), и вместо этого объявила о проведении демонстрации Ubisoft Forward 12 июня. По словам Тома Хендерсона, компания покажет на выставке геймплей Assassin's Creed Mirage, но будет ли объявлена конкретная дата выхода, пока неизвестно.
В прошлом году Ubisoft заявила, что игра выйдет где-то в 2023 году, а утечки утверждают, что релиз намечен на август. Тем не менее, другие утечки говорят о том, что игра может быть отложена, поэтому еще предстоит выяснить, как обстоят дела с ее выходом.
Assassin's Creed Mirage находится в разработке для PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и PC. В ноябре премьеру игры посмотрели более 9 миллионов человек.
новый? а был старый?))
Блин, откладывай, не откладывай, тенденция плохая. Игры ААА класса выходят сырые, глючно-фризные. Я уверен что будет тоже самое и с Ассассином. Это жутко обламывает как месячные у подруги при первом сексе.
Соскучился я по асасинам, интересно каким будет мираж
Таким же, как и последние три. Как будто от лососинов люди каких-то немыслимых откровений ждут.