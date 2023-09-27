Появилась информация относительно времени и размера предзагрузки Assassin's Creed Mirage

Стали известны подробности, касающиеся даты и размера предварительной загрузки грядущего стелс-экшена Assassin's Creed Mirage от издательства Ubisoft.
Те, кто оформил предзаказ на цифровую версию Assassin's Creed Mirage, могут заранее скачать игру на PS5, начиная с 3 октября 2023 года. Вместе с установкой цифрового издания будет установлено последнее обновление, хотя ближе к запуску игры может быть выпущено обновление первого дня.
Кроме того, общий размер загружаемого файла игры для платформ Xbox и PlayStation составляет примерно 35 ГБ. При этом тем, у кого на руках будут физические копии Assassin's Creed Mirage, необходимо будет дополнительно скачать обновление при установке.
Объем загружаемой версии Assassin's Creed Mirage на Xbox и PlayStation.
- Xbox: 35,5 ГБ
- PlayStation: 33 ГБ
События Assassin's Creed: Mirage разворачиваются в Багдаде IX века - за несколько лет до того, как произошли реальные события, известные в истории как анархия в Самарре. Герой игры - молодой вор Басим ибн Исхак, с которым игроки впервые познакомились в Valhalla, проходит путь от уличного вора до ценного члена Братства ассасинов.
Выход Assassin's Creed Mirage для различных платформ, включая Amazon Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One и Xbox Series X и Series S, намечен на 5 октября 2023 года.
ну это норм... а то выходят какие-то "звездополя" по 100Гб мусора :)
мк1 в 140 гигов дичь лютая
Так мало, жость(
ждём на рутрекере, ибо в стиме нету
На рутрекере не будет, денуво
если там Денувы нет...
денува?