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Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.3 433 оценки

Появилась информация относительно времени и размера предзагрузки Assassin's Creed Mirage

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Gruz_
Новости

Стали известны подробности, касающиеся даты и размера предварительной загрузки грядущего стелс-экшена Assassin's Creed Mirage от издательства Ubisoft.

Те, кто оформил предзаказ на цифровую версию Assassin's Creed Mirage, могут заранее скачать игру на PS5, начиная с 3 октября 2023 года. Вместе с установкой цифрового издания будет установлено последнее обновление, хотя ближе к запуску игры может быть выпущено обновление первого дня.

Кроме того, общий размер загружаемого файла игры для платформ Xbox и PlayStation составляет примерно 35 ГБ. При этом тем, у кого на руках будут физические копии Assassin's Creed Mirage, необходимо будет дополнительно скачать обновление при установке.

Объем загружаемой версии Assassin's Creed Mirage на Xbox и PlayStation.

  • Xbox: 35,5 ГБ
  • PlayStation: 33 ГБ

События Assassin's Creed: Mirage разворачиваются в Багдаде IX века - за несколько лет до того, как произошли реальные события, известные в истории как анархия в Самарре. Герой игры - молодой вор Басим ибн Исхак, с которым игроки впервые познакомились в Valhalla, проходит путь от уличного вора до ценного члена Братства ассасинов.

Выход Assassin's Creed Mirage для различных платформ, включая Amazon Luna, PlayStation 4, PlayStation 5, Microsoft Windows, Xbox One и Xbox Series X и Series S, намечен на 5 октября 2023 года.

4
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SuumMalumCuique

ну это норм... а то выходят какие-то "звездополя" по 100Гб мусора :)

4
JohnTornton

мк1 в 140 гигов дичь лютая

2
MeduzaRUS

Так мало, жость(

0
JohnTornton

ждём на рутрекере, ибо в стиме нету

0
Константин Выжлаков

На рутрекере не будет, денуво

1
SuumMalumCuique

если там Денувы нет...

0
PobedinskiY095

денува?

0