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Kingmakers 2024 г.
Экшен, Стратегия, Шутер, От третьего лица, Песочница, Средневековье
6.6 19 оценок

Танк Абрамс бросает вызов рыцарям и замку в свежем трейлере Kingmakers

Lunersun
Новости

Разработчики новой стратегии-песочницы с элементами экшена Kingmakers опубликовали свежий трейлер, демонстрирующий необычный игровой процесс. В этом проекте игрокам предстоит отправиться в мрачное Средневековье, вооружившись при этом самым современным оружием и техникой.

Одним из ярких моментов трейлера стало эпичное противостояние между средневековыми рыцарями и танком Абрамс, который буквально врывается на поле боя, бросая вызов средневековым жителям. Эти кадры как нельзя лучше передает основную идею игры — столкновение двух разных эпох и технологий.

Штурмовые винтовки, дробовики, гранатомёты, бронированные внедорожники, боевые вертолёты и даже авиаудары — всё это будет доступно для изменения хода истории и достижения победы в масштабных сражениях. При этом разработчики обещают, что игроки смогут в полной мере испытать свои навыки стрельбы и погрузить средневековые поля битв в настоящий хаос современной войны. Интересно будет узнать, сколько мечников сможет уничтожить один хорошо вооруженный боец с АК-47 наперевес.

Релиз Kingmakers на ПК запланирован уже на этот год, так что у поклонников жанра есть все шансы погрузиться в этот удивительный мир совсем скоро.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Котян Сутоевич

Вот она, реализация чьих-то "влажных фантазий" (некогда чуть-чуть и моих в т.ч.) - попасть в Средневековье на танке, и, будучи неуязвимым, крушить вражеские армии и замки.

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