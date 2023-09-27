Скрытые убийства и паркур на улочках Багдада в релизном трейлере Assassin's Creed Mirage

Мы уже совсем близко к дебюту Assassin's Creed Mirage, новой главы серии игр от Ubisoft, которая позволит нам пережить историю Басима и узнать его прошлое. Чтобы хоть как-то скрасить ожидание, разработчики выпустили релизный трейлер своего проекта.
В игре Assassin's Creed Mirage вы - Басим, хитрый уличный вор с кошмарными видениями, ищущий ответы и справедливость. После совершения смертельного акта возмездия Басим бежит из Багдада и вступает в древнюю организацию. Изучая их таинственные ритуалы и могущественные догматы, он оттачивает свои уникальные способности, открывает свою истинную природу и постигает новое кредо, которое изменит его судьбу так, как он и представить себе не мог.
Релиз игры намечен на 5 октября на PC, PlayStation и Xbox.
Дичь
надеюсь лучше будет прошлых частей
Господи, опять вонючая рэпчина в трейлере!