Сравнительный анализа эффективности DLSS vs. FSR vs. XeSS в Assassin's Creed Mirage ©

Assassin's Creed Mirage - новая глава во франшизе Assassin's Creed, призванная вернуть серию к истокам. Созданная на том же движке Anvil, что и предыдущие игры, Mirage выделяется поддержкой всех основных технологий апскейлинга, представленных на рынке.

В PC версии Ubisoft реализовала поддержку DLSS от NVIDIA, XeSS 1.2 от Intel и FSR 2.2 от AMD. Но какая из этих технологий масштабирования работает наилучшим образом?

TechPowerUp протестировал все три технологии, используя RTX 4080 и запустив игру в режиме Ultra High, при этом отключив такие эффекты, как размытие при движении, хроматическая аберрация и глубина резкости для повышения четкости изображения.

Как оказалось, в Assassin's Creed Mirage технология DLSS предлагает наилучшее качество изображения во всех разрешениях и режимах качества. В режиме "Качество" DLSS лучше прорисовывает все детали листьев деревьев и растительности, делая изображение более реалистичным. При включенной функции DLAA от NVIDIA улучшение становится еще более значительным.

XeSS в режиме "Качество" немного теряет в детализации. Дальние тени нестабильны, листья деревьев и растительность имеют меньшую детализацию. FSR 2.2, напротив, страдает от мерцания листвы, растительности, дальних теней и тонких линий, а также от эффекта "призрака" в эффектах частиц и артефактов вокруг персонажей.

Что касается производительности, то XeSS и FSR 2.2 имеют схожие показатели, с хорошим выигрышем по сравнению с родным TAA во всех разрешениях. DLSS, напротив, немного отстает по производительности, что портал считает "довольно необычным".