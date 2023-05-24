Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.5 298 оценок

Стала известна дата выхода Assassin's Creed Mirage

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GRAF_RAGE
Новости

В новом трейлере продолжения Assassin’s Creed была раскрыта точная дата выхода ожидаемой фанатами новинки. Окунуться в новые похождения ордена убийц можно будет 12 октября 2023 года.

PlayStation Showcase 2023 не стал долго прятать козыри в рукавах, а вот скрытый клинок оставался неподвижен достаточно долго. Но ожидание того стоило — Assassin’s Creed Mirage выходит уже этой осенью и несмотря на то, что объявление было сделано в рамках мероприятия Sony эксклюзивности не будет. Игра уже доступна для предзаказа на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5/4 и ПК.

Игрокам предстоит вжиться в роль Басима ибн Исхака, который проживал в Багдаде за 20 лет до событий Assassin's Creed Valhalla. Игра не будет прямым преемником предыдущей части, и предложит более классический для серии геймплей, с бегом по крышам и скрытными убийствами.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Magistros

Неужели мы впервые за 6 лет увидим паркур в игре про ассасинов, где паркур был основополагающим элементом?
Неужели в игре про ассасинов наконец-то будут ассасины?
Что ж, 12 октября узнаем где подвох.

5
GRAF_RAGE

в кат-сценах с QTE XD
чисто в перерывах между фармом все карты можно будет сходить на миссию. Как на некоторых мобилках: 99,9% смотришь на картинку базы и 0,1% на анимации боя. XD
P.S. Надеюсь нет....

1
Matpoc2

Игра визуально, очень сильно похожа на ассасин ориджн с Байеком.

3
Batchankoff

Тоже кстати сравнивал во время просмотра трейлера. Правда графически прям огорчила... Всё же пора уже заканчивать делать кросс-ген игры.

2
ГАЗ-М20

А это она и есть, движок тот же самый. Плюс декорации в том же стиле. Добавили немного паркура и пару новых анимаций боя, всё.

2
Protocol10

Неужели в игре "кредо ассасина" будут ассасины?

1
lil ЧИЧъ

чет анимации какие-то рваные или мне кажется?

1
ДЕНИСКА_омск

ага и неписи ездят ногами

0
Eminence

Опять одно и тоже

1
ГАЗ-М20

Единственное, что юбики научились делать хорошо - это трейлеры, где всё выглядит эффектно и много экшона. Но при входе в игру вся эта крутотень куда-то улетучивается.

1
Никита Дроздоvv

На истоки игра похожа

0
Xrace

опять перенесут лол

0