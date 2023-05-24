Стала известна дата выхода Assassin's Creed Mirage ©

В новом трейлере продолжения Assassin’s Creed была раскрыта точная дата выхода ожидаемой фанатами новинки. Окунуться в новые похождения ордена убийц можно будет 12 октября 2023 года.

PlayStation Showcase 2023 не стал долго прятать козыри в рукавах, а вот скрытый клинок оставался неподвижен достаточно долго. Но ожидание того стоило — Assassin’s Creed Mirage выходит уже этой осенью и несмотря на то, что объявление было сделано в рамках мероприятия Sony эксклюзивности не будет. Игра уже доступна для предзаказа на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5/4 и ПК.

Игрокам предстоит вжиться в роль Басима ибн Исхака, который проживал в Багдаде за 20 лет до событий Assassin's Creed Valhalla. Игра не будет прямым преемником предыдущей части, и предложит более классический для серии геймплей, с бегом по крышам и скрытными убийствами.