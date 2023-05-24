Стала известна дата выхода Assassin's Creed Mirage

В новом трейлере продолжения Assassin’s Creed была раскрыта точная дата выхода ожидаемой фанатами новинки. Окунуться в новые похождения ордена убийц можно будет 12 октября 2023 года.
PlayStation Showcase 2023 не стал долго прятать козыри в рукавах, а вот скрытый клинок оставался неподвижен достаточно долго. Но ожидание того стоило — Assassin’s Creed Mirage выходит уже этой осенью и несмотря на то, что объявление было сделано в рамках мероприятия Sony эксклюзивности не будет. Игра уже доступна для предзаказа на Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5/4 и ПК.
Игрокам предстоит вжиться в роль Басима ибн Исхака, который проживал в Багдаде за 20 лет до событий Assassin's Creed Valhalla. Игра не будет прямым преемником предыдущей части, и предложит более классический для серии геймплей, с бегом по крышам и скрытными убийствами.
Неужели мы впервые за 6 лет увидим паркур в игре про ассасинов, где паркур был основополагающим элементом?
Неужели в игре про ассасинов наконец-то будут ассасины?
Что ж, 12 октября узнаем где подвох.
в кат-сценах с QTE XD
чисто в перерывах между фармом все карты можно будет сходить на миссию. Как на некоторых мобилках: 99,9% смотришь на картинку базы и 0,1% на анимации боя. XD
P.S. Надеюсь нет....
Игра визуально, очень сильно похожа на ассасин ориджн с Байеком.
Тоже кстати сравнивал во время просмотра трейлера. Правда графически прям огорчила... Всё же пора уже заканчивать делать кросс-ген игры.
А это она и есть, движок тот же самый. Плюс декорации в том же стиле. Добавили немного паркура и пару новых анимаций боя, всё.
Неужели в игре "кредо ассасина" будут ассасины?
чет анимации какие-то рваные или мне кажется?
ага и неписи ездят ногами
Опять одно и тоже
Единственное, что юбики научились делать хорошо - это трейлеры, где всё выглядит эффектно и много экшона. Но при входе в игру вся эта крутотень куда-то улетучивается.
На истоки игра похожа
опять перенесут лол