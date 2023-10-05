Тест производительности Assassin's Creed Mirage на RTX 4070 Ti

Протестировал разные апскейлы (DLSS, FSR, XESS).
Как таковой разницы в FPS нету, да и есть небольшие фризы. Что странно, во время игрового процесса их гораздо меньше, я бы сказал, что бывают раз в час. Скорее всего есть недоработки в самом бенчмарке.
Плюс стоит отметить, что драйвер оптимизации от Nvidia всё еще не вышел.
Характеристики ПК:
CPU: Intel Core I5 13600K
GPU: MSI RTX 4070Ti Gaming X Trio X
RAM: ADATA XPG Lancer 32GB DDR5 (5600)
Motherboard: AORUS Z690 Elite AX
SSD: Gigabyte M2 Gen 4.0 SSD + PATRIOT M2 + Sata Gigabyte
Process cooler: MSI MAG CORELIQUID 240R V2
OC: Windows 11(latest version)
Nvidia Driver : 537.42
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