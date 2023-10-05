на главную
об игре
Assassin's Creed: Mirage 05.10.2023
7.2 485 оценок

Тест производительности Assassin's Creed Mirage на RTX 4070 Ti

CCCPDriver
Новости

Протестировал разные апскейлы (DLSS, FSR, XESS).

Как таковой разницы в FPS нету, да и есть небольшие фризы. Что странно, во время игрового процесса их гораздо меньше, я бы сказал, что бывают раз в час. Скорее всего есть недоработки в самом бенчмарке.

Плюс стоит отметить, что драйвер оптимизации от Nvidia всё еще не вышел.

Характеристики ПК:

CPU: Intel Core I5 13600K

GPU: MSI RTX 4070Ti Gaming X Trio X

RAM: ADATA XPG Lancer 32GB DDR5 (5600)

Motherboard: AORUS Z690 Elite AX

SSD: Gigabyte M2 Gen 4.0 SSD + PATRIOT M2 + Sata Gigabyte

Process cooler: MSI MAG CORELIQUID 240R V2

OC: Windows 11(latest version)

Nvidia Driver : 537.42

Источник  
-9
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий