Ubisoft представила новый ролик из Assassin's Creed Mirage посвященный главному герою ©

В Assassin's Creed Mirage вы - Басим, хитрый уличный вор с кошмарными видениями, ищущий ответы и справедливость. После акта смертельного возмездия Басим бежит из Багдада и вступает в древнюю организацию.

Изучая их таинственные ритуалы и могущественные принципы, он оттачивает свои уникальные способности, открывает свою истинную природу и постигает новое кредо, которое изменит его судьбу так, как он и представить себе не мог.

Ubisoft представила новый ролик из Assassin’s Creed Mirage, который полностью посвящен главному герою В шестиминутном видео авторы детально разобрали и историю персонажа, и рассказали про его геймплейные особенности, и даже уделили внимание кастомизации героя.