Ubisoft представила новый ролик из Assassin's Creed Mirage посвященный главному герою

В Assassin's Creed Mirage вы - Басим, хитрый уличный вор с кошмарными видениями, ищущий ответы и справедливость. После акта смертельного возмездия Басим бежит из Багдада и вступает в древнюю организацию.
Изучая их таинственные ритуалы и могущественные принципы, он оттачивает свои уникальные способности, открывает свою истинную природу и постигает новое кредо, которое изменит его судьбу так, как он и представить себе не мог.
Ubisoft представила новый ролик из Assassin’s Creed Mirage, который полностью посвящен главному герою В шестиминутном видео авторы детально разобрали и историю персонажа, и рассказали про его геймплейные особенности, и даже уделили внимание кастомизации героя.
Ждём 100500 роликов разбора этого трейлера от сонника.
И ни одного негра на видео, кайф)
Ой да ладно, не удивлюсь если они и лгбт повесточку впихнут в игру про мусульман.
Действительно, ни одного. А это наверное азиат:
Какая же всратая боевка, это просто жесть до чего деградировала.
да пофиг на боевку зная юбиков системки будут неадекватные