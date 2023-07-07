Assassin's Creed: Mirage 12.10.2023
7.4 366 оценок

Ubisoft представила новый ролик из Assassin's Creed Mirage посвященный главному герою

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butcher69
Новости

В Assassin's Creed Mirage вы - Басим, хитрый уличный вор с кошмарными видениями, ищущий ответы и справедливость. После акта смертельного возмездия Басим бежит из Багдада и вступает в древнюю организацию.

Изучая их таинственные ритуалы и могущественные принципы, он оттачивает свои уникальные способности, открывает свою истинную природу и постигает новое кредо, которое изменит его судьбу так, как он и представить себе не мог.

Ubisoft представила новый ролик из Assassin’s Creed Mirage, который полностью посвящен главному герою В шестиминутном видео авторы детально разобрали и историю персонажа, и рассказали про его геймплейные особенности, и даже уделили внимание кастомизации героя.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Shеpard

Ждём 100500 роликов разбора этого трейлера от сонника.

2
Real Slim Shady

И ни одного негра на видео, кайф)

-2
Майкл Скотт

Ой да ладно, не удивлюсь если они и лгбт повесточку впихнут в игру про мусульман.

-1
Shеpard

Действительно, ни одного. А это наверное азиат:

0
ГАЗ-М20

Какая же всратая боевка, это просто жесть до чего деградировала.

-2
FURYbushmaster

да пофиг на боевку зная юбиков системки будут неадекватные

0