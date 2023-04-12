Утечка информации о Assassin's Creed Mirage намекает на интересную новую функцию ©

На недавно просочившемся в сеть изображении из Assassin's Creed Mirage можно увидеть, что в игру может быть добавлена новая функция, известная как "расследования". На снимке из утечки фрагмента интерфейса, который предположительно является главным меню, мы видим три выделенные вкладки: "Инвентарь", "Инструменты" и "Расследования".

Возможно, на этой вкладке всего лишь указан список целей, которые предстоит устранить Басиму, а возможно, она указывает на то, что игрокам самим предстоит проводить расследования, узнавать личности и выслеживать нужные им цели в режиме детектива. Вполне возможно, что речь идет о расследованиях в стиле Batman: Arkham, но это лишь предположения.

Не исключено, что таким образом могут появиться уникальные подходы к каждому из убийств Басима. Ранее Ubisoft заявляла, что эта игра сосредоточена на трех основных столпах Assassin's Creed: убийствах, скрытности и паркуре. Если добавить в игру еще и расследования, то это будет отличным способом, как минимум, совместить первые два, но пока неясно, что же это все-таки означает. Теоретически, это может быть общая вкладка квестов или что-то сродни меню Ордена Древних в Assassin's Creed Valhalla

Как бы то ни было, информация получена от xj0nathan, который, если кто не знает, пользуется хорошей репутацией в сообществе Assassin's Creed. Тем не менее, не следует принимать подобные сведения за чистую монету, но xj0nathan уже не раз доказывал свою правоту.

Assassin's Creed Mirage находится в разработке для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.