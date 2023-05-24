Японский магазин указал 12 октября, как дату выхода Assassin's Creed Mirage ©

Ubisoft готовит сцену для тринадцатой главы знаменитой серии Assassin's Creed. По неподтвержденным данным, появившимся из Японии, дата выхода новой части Assassin's Creed Mirage намечена на 12 октября. Хотя Ubisoft не сделала официального заявления, важно отметить, что японские ритейлеры обычно строго придерживаются официальных дат.

Действие Mirage разворачивается в Багдаде девятого века, городе, разделенном на четыре района, и в крепости-штаб-квартире ассасинов, Аламуте. В соответствии с атмосферой старых игр франшизы, Mirage - это приключенческая стелс-игра с линейным и сюжетным подходом. Это изменение также влечет за собой уменьшение количества ролевых элементов, которые стали заметны в последних частях игры. Основные компоненты геймплея, такие как паркур, ближний бой и скрытность, возвращаются, наряду с полюбившимися миссиями по убийству "Черный ящик" из Assassin's Creed Unity и Syndicate.

Главный герой, Басим ибн Исхак, озвученный Ли Мадждубом, начинает свой путь как уличный вор. По мере прохождения игры он превращается в Скрытого, наставником которого является Рошан, озвученный Шохрехом Агдашлоо. Как член Скрытых, Басим имеет в своем распоряжении широкий спектр оружия и инструментов, включая культовый клинок ассасина "Скрытый клинок" и дымовые шашки.

До событий Assassin's Creed Valhalla, Mirage разворачивается как "история взросления". Повествование происходит на протяжении десятилетий, подчеркивая превращение Басима из мелкого воришки в самоотверженного борца за дело, превышающее его самого.

Assassin's Creed Mirage будет доступна на различных платформах, включая PlayStation 4 и 5, Xbox One, Xbox Series, PC и Amazon Luna.