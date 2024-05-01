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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 727 оценок

Stellar Blade имеет самый высокий балл от игроков среди всех игр для PlayStation 5 на Metacritic

butcher69
Новости

Stellar Blade продолжает подтверждать, что является одной из самых популярных игр среди геймеров на PS5. Как сообщает Genki, на Metacritic экшен Shift Up в какой-то момент получил пользовательскую оценку 9.3, а всего на него было оставлено более 2 000 отзывов.

Но на момент написания статьи оценка опустилась до 9.2. Но несмотря на это Stellar Blade покорилось два интересных достижения: Это самый высокий показатель среди всех игр 2024 года и среди игр, вышедших на PS5 с момента запуска консоли.

Для сравнения: в 2024 году Stellar Blade получила больше оценок от пользователей, чем такие известные игры, как Final Fantasy 7: Rebirth (90) и Helldivers 2 (8.2).

Конечно, это нужно рассматривать в контексте Metacritic, где оценки пользователей обычно варьируются от 10 до 0, но нет сомнений, что это очень хороший результат для Stellar Blade, соответствующий высоким оценкам в PlayStation Store, которые подтверждают, что экшен Shift Up пришелся по душе игрокам.

14
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Fishlex

Две сиськи и жопа уделали все экзы Сони.

14
Лидер_Мур

В жизни так же, ниче лучше нету , кроме этих двух

1
nonamerz1

большинство игроков гетеро белые мужики. один вопрос. че им надо? то и производите. а не ААА игры повесточные

10
SOLUS5678

Оценка заслуженная у игры тут не поспоришь, конкурентов пока нет.

2
Ramonruns

игроки просто голодали по красивым персонажам и добротным играм! вот и уделала эта игра всех подчистую!!!

1
YuReI_138

Скорее бы релиз на ПК

0
Artery Kaulitz

Это только из-за физики сисек и попы?

0
Tokito77

для истинных ценителей сисек и попок

-1
Сергей Понащенко

Ну всё, игра поколения. Фаперы довольны)

-10
Tokito77

так и есть, Аминь!

3
J Jonah Jameson

аудитория детей, которым кое какая жидкость в голову ударила

-10
Tokito77

или здоровые мужики у которых нет проблем с ориентацией

3
J Jonah Jameson Tokito77

ну да, оправдывайте свою сперматоксикозность ))

-1