Stellar Blade имеет самый высокий балл от игроков среди всех игр для PlayStation 5 на Metacritic

Stellar Blade продолжает подтверждать, что является одной из самых популярных игр среди геймеров на PS5. Как сообщает Genki, на Metacritic экшен Shift Up в какой-то момент получил пользовательскую оценку 9.3, а всего на него было оставлено более 2 000 отзывов.
Но на момент написания статьи оценка опустилась до 9.2. Но несмотря на это Stellar Blade покорилось два интересных достижения: Это самый высокий показатель среди всех игр 2024 года и среди игр, вышедших на PS5 с момента запуска консоли.
Для сравнения: в 2024 году Stellar Blade получила больше оценок от пользователей, чем такие известные игры, как Final Fantasy 7: Rebirth (90) и Helldivers 2 (8.2).
Конечно, это нужно рассматривать в контексте Metacritic, где оценки пользователей обычно варьируются от 10 до 0, но нет сомнений, что это очень хороший результат для Stellar Blade, соответствующий высоким оценкам в PlayStation Store, которые подтверждают, что экшен Shift Up пришелся по душе игрокам.
Две сиськи и жопа уделали все экзы Сони.
В жизни так же, ниче лучше нету , кроме этих двух
большинство игроков гетеро белые мужики. один вопрос. че им надо? то и производите. а не ААА игры повесточные
Оценка заслуженная у игры тут не поспоришь, конкурентов пока нет.
игроки просто голодали по красивым персонажам и добротным играм! вот и уделала эта игра всех подчистую!!!
Скорее бы релиз на ПК
Это только из-за физики сисек и попы?
для истинных ценителей сисек и попок
Ну всё, игра поколения. Фаперы довольны)
так и есть, Аминь!
аудитория детей, которым кое какая жидкость в голову ударила
или здоровые мужики у которых нет проблем с ориентацией
ну да, оправдывайте свою сперматоксикозность ))