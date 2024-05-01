Геймдиректора Horizon: Call of the Mountain уволили из компании Firesprite

В сообщении в X, бывшем Twitter, Барнс сообщил, что его уволили из студии после почти 7 лет работы.

В феврале PlayStation объявила о планах уволить 900 сотрудников по всему миру, что составляет около 8 % штата. Неясно, сколько человек в Firesprite было сокращено.

Это было трудное время в течение последних нескольких месяцев, спасибо всем людям, которые продолжали помогать друг другу во время всего этого, вы были невероятны. Люди из Firesprite и Guerrilla, объединившиеся для создания Horizon Call of the Mountain, - одни из самых талантливых и преданных разработчиков, с которыми мне довелось работать. Быть геймдиректором в такой команде — честь всей моей жизни. Сегодня был мой последний день в Firesprite и PlayStation, так как после почти 7 лет работы здесь меня сокращают. В последние несколько месяцев мне пришлось нелегко, но спасибо всем людям, которые продолжали помогать друг другу во время всего этого, вы были невероятны .

Студия Firesprite, принадлежащая Sony, по слухам, занималась перезагрузкой Twisted Metal, которая недавно была отменена. В прошлом году студия переехала в новое помещение в центре Бирмингема. По слухам, компания работает над игрой в жанре хоррор.

В мартовском отчете Bloomberg утверждалось, что поставки PSVR 2 неуклонно снижаются с момента запуска, и что PlayStation якобы полностью приостановила производство гарнитуры.