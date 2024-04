Исполнители главных ролей в Assassin's Creed Origins хотели бы увидеть сиквел

Исполнители главных ролей в Assassin's Creed Origins, Абубакар Салим и Аликс Вилтон Риган, хотели бы принять участие в продолжение игры и продолжить истории своих персонажей, Байека и Айи.

Абубакар Салим и Аликс Уилтон-Реган, которые играют дуэт мужа и жены Байека и Айи соответственно, недавно заявили, что хотят получить продолжение Assassin's Creed Origins.

Салим в шутку написал, что ему следует "основать студию", чтобы самому сделать продолжение Assassin's Creed Origins, а Риган добавила, что история Айи и Байека, с его точки зрения, "не закончена".

Assassin's Creed Origins рассказывает историю Айи и Байека, жаждущих отомстить за убийство своего сына. Память обоих персонажей оживляется с помощью модифицированного устройства "Анимус", как и полагается в любой игре серии Assassin's Creed. Однако в Origins Байек - главный герой, а Айе отведена роль второго плана.

Одну из причин, по которой Риган может считать историю Айи "незаконченной", можно найти в отчете Bloomberg, опубликованном через три года после выхода игры. В нем говорится, что Айя изначально играла гораздо более важную роль в игре, а Байек якобы был убит в середине игры. Как сообщается, от этого выбора отказался один из руководителей Ubisoft, который не хотел видеть женщин-ассасинов в серии.

Однако истории Байека и Айи продолжились в двух загружаемых дополнениях, вышедших после запуска Origins. В The Occults пара отправилась на Синай, чтобы отразить римское вторжение в этот регион, а The Curse of the Pharaohs продолжила историю Байека, который отправился на поиски Плодов Эдема, чтобы предотвратить реинкарнацию богов Египта.