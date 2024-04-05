Исполнители главных ролей в Assassin's Creed Origins хотели бы увидеть сиквел

Новая часть серии стелс-экшенов о Братстве ассасинов, которая расскажет предысторию возникновения этой тайной организации.

События игры разворачиваются в Древнем Египте. Главный герой — Байек, бывший член элитной охраны, в чьи обязанности входила защита дворцов и гробниц в период эллинистического Египта. С именем героя связаны события, результатом которых и стало возникновение Братства ассасинов.

Игра претерпела немало изменений по сравнению с предыдущими частями. Была полностью переработана боевая система, которая теперь во многом полагается на то, какую именно часть тела соперника вы атакуете. Враги Байека тоже смогут пользоваться этой механикой — и вам придется тщательно выбирать направление удара.

Новые RPG-элементы позволят игрокам развивать своего персонажа так, как они считают нужным, и подбирать ему соответствующую экипировку, обладающую собственными характеристиками. Важным спутником Байека будет орлица Сену, позволяющая осматривать окружающий мир с высоты птичьего полета.

Игрокам будут доступны к исследованию живописные места Древнего Египта, добраться до которых можно будет верхом на верблюде. Кроме того, практически на все поверхности в игре можно будет забраться — даже на верхушки пирамид.