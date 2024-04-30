В сеть утекли реальные кадры геймплея Dune Awakening с обзором интерфейса игры

Амбициозный сетевой экшен Dune Awakening на Unreal Engine 5 от разработчиков из студии Funcom до сих пор не имеет даты релиза. Некоторые инсайдеры заявляют о релизе игры уже в конце этого года, другие считают, что её выход состоится не раньше середины 2025 года. Кому из них верить не совсем понятно, но сегодняшняя утечка абсолютно точно подтверждает финальный этап производства. В сеть слили скриншоты последнего актуального билда Dune Awakening, который уже сейчас выглядит весьма отполированным.
Опубликованные кадры демонстрируют реальный игровой процесс экшена по знаменитой вселенной "Дюны". Кроме этого на них можно увидеть весь пользовательский интерфейс, включая древо навыков и другие вспомогательные элементы навигации.
Изображениями поделился пользователь под ником SnooOranges3876. Он не уточняет, откуда у него есть кадры актуального билда Dune Awakening, однако намекает на некоторые связи с командой тестировщиков игры. По словам автора утечки, активная фаза тестирования игры идет уже более 400 часов реального времени.
В тестировании Dune Awakening принимают участие отдельная команда тестировщиков, а также сами разработчики из Funcom. Они работают в тесной координации, чтобы сгладить некоторые механики и устранить баги до релиза игры. Это может свидетельствовать о том, что релиз проекта может состояться все-таки уже в этом году.
Выглядит как типичный выживач из стим помойки
Любая игра так выглядят на определенных стадиях разработки