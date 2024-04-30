ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Dune: Awakening 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Научная фантастика
7 66 оценок

В сеть утекли реальные кадры геймплея Dune Awakening с обзором интерфейса игры

Gutsz
Новости

Амбициозный сетевой экшен Dune Awakening на Unreal Engine 5 от разработчиков из студии Funcom до сих пор не имеет даты релиза. Некоторые инсайдеры заявляют о релизе игры уже в конце этого года, другие считают, что её выход состоится не раньше середины 2025 года. Кому из них верить не совсем понятно, но сегодняшняя утечка абсолютно точно подтверждает финальный этап производства. В сеть слили скриншоты последнего актуального билда Dune Awakening, который уже сейчас выглядит весьма отполированным.

+ ещё 3 картинки

Опубликованные кадры демонстрируют реальный игровой процесс экшена по знаменитой вселенной "Дюны". Кроме этого на них можно увидеть весь пользовательский интерфейс, включая древо навыков и другие вспомогательные элементы навигации.

Изображениями поделился пользователь под ником SnooOranges3876. Он не уточняет, откуда у него есть кадры актуального билда Dune Awakening, однако намекает на некоторые связи с командой тестировщиков игры. По словам автора утечки, активная фаза тестирования игры идет уже более 400 часов реального времени.

В тестировании Dune Awakening принимают участие отдельная команда тестировщиков, а также сами разработчики из Funcom. Они работают в тесной координации, чтобы сгладить некоторые механики и устранить баги до релиза игры. Это может свидетельствовать о том, что релиз проекта может состояться все-таки уже в этом году.

8
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
PunksPlay

Выглядит как типичный выживач из стим помойки

0
KleptomaniacalAlbert

Любая игра так выглядят на определенных стадиях разработки

0