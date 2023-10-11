Ролевой экшен Asterigos: Curse of the Stars отмечает первую годовщину обновлением контента ©

Acme GameStudio и издатель tinyBuild приглашают игроков вернуться в проклятый город Афес, чтобы отпраздновать год мифических приключений и последний героический подвиг для верных игроков Asterigos: Curse of the Stars на ПК, PlayStation или Xbox.

Вышедшее сейчас юбилейное обновление содержит заключительные исправления ошибок и настройки стильной ролевой игры, а также новый режим испытаний Звёздная перчатка. В этой напряженной схватке с боссами игрокам снова придется сразиться с двадцатью своими величайшими противниками в четырех боях на выносливость. Взгляните на предстоящую славную битву в новом трейлере ниже:

Игрокам, прошедшим основную историю, будет предоставлена возможность бросить вызов Звездной Перчатке. Помолитесь статуе грифона в убежище, чтобы начать последнюю битву за славу и право похвастаться. Вас ждут четыре битвы на выносливость, в каждой из которых предстоит еще раз скрестить мечи с пятью боссами. Пришло время доказать свою мощь и раз и навсегда отправить своих врагов на забытые страницы истории!

Для того, чтобы сразиться с Перчаткой в одиночку, потребуется самое мощное снаряжение, которое может предоставить Афес, но есть еще одна награда, ожидающая игроков, которые смогут оказаться на высоте. Уничтожьте своих врагов и заберите Броню Гладиатрисы, богато украшенный доспех арены, полный шлема с высоким гребнем, стойких нарукавников и широких возможностей выставить напоказ свой закаленный в боях, граничащий с мифическим прессом.

Те, кто победил во всех четырех битвах Звездной Перчатки, могут пройти «Испытание на выносливость». Осмелитесь ли вы сразиться со всеми двадцатью битвами с боссами в одной непрерывной последовательности с ограниченным набором расходных материалов?

Новички в Asterigos также могут приобрести игру и ее DLC со скидкой до 45% на всех платформах. Распродажи проходят в следующие даты: