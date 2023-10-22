Полная версия сложного платформера Astral Ascent выйдет на ПК и консоли в ноября

Новозеландский издатель инди-игр Maple Whispering Limited и базирующийся в Ангулеме (Франция) разработчик инди-игр Hibernian Workshop объявили о выходе полной версии (v1.0) их 2D-платформера-рогалика Astral Ascent на ПК в Steam и консолях PS5, PS4 и Nintendo Switch в цифровых магазинах 14 ноября 2023 года.
Сложный rogue-lite находится в раннем доступе с апреля прошлого года и получит обновление 1.0 с новым контентом, а также дополнениями и улучшениями, запрошенными сообществом.
Обновление 1.0 добавляет трех новых боссов Зодиака, включая финального босса с двумя сложными фазами, а также основную тему саундтрека, написанную композитором Дейлом Нортом (River City Girls, Wizard of Legend) и певицей Эми Эванс (Nier). Запуск также будет включать в себя полный саундтрек с оркестровыми песнями и полную озвучку на английском языке.
Новые игроки также найдут полностью переработанное обучение, а также сотни небольших исправлений ошибок и улучшений. Теперь в игре также есть 17 полностью анимированных и озвученных концовок, а также новый вступительный ролик.
нереально сложно в такой трешокал играть
Что в нем сложного? Выражение лиц разработчиков ?