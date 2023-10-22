Полная версия сложного платформера Astral Ascent выйдет на ПК и консоли в ноября

2D-платформер с элементами рогалика, в котором вам предстоит вырваться из ловушки. Выберите одного из четырёх героев, каждый из которых обладает своим неповторимым стилем боя и личностью, и отправляйтесь на поиски выхода из Сада — астральной тюрьмы, где вас ждут опасные испытания и сражения с 12 божественными хранителями.

В процессе игры вы сможете открывать и улучшать различные способности для своего персонажа, создавая уникальные комбинации заклинаний и атак. Используйте свою смекалку и рефлексы, чтобы преодолевать ловушки, противников и боссов, которые будут становиться всё сильнее и хитрее с каждой новой попыткой. Не бойтесь неудач, ведь они только увеличат ваш опыт и мастерство. Ваша цель — добраться до конца Сада и сразиться с самым могущественным из боссов.