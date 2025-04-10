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AstroBotanica 2025 г.
Адвенчура, Выживание, Инди, От первого лица, Открытый мир
6.7 6 оценок

Astrobotanica - "сухопутная Subnautica" от бывших разработчиков Dying Light получила геймплейный трейлер

butcher69 butcher69

Польская студия Space Goblin представила первый геймплей Astrobotanica — научно-фантастического приключения с элементами выживания, которое разработчики описывают как «Subnautica на суше». В центре сюжета — пришелец, потерпевший крушение на доисторической Земле. Несмотря на высокотехнологичное снаряжение, герою предстоит выживать в дикой среде, восстанавливая оборудование и исследуя неизведанные земли.

Геймплей строится вокруг сбора ресурсов, изучения флоры и фауны, крафта и взаимодействия с окружением. Игра предлагает расслабляющую атмосферу с научно-фантастическим уклоном.

Astrobotanica разрабатывается для ПК, а сейчас команда ведёт сбор средств на Kickstarter. Из необходимых $32,1 тысячи уже собрано более двух третей суммы. Разработчики подчёркивают, что проект находится на раннем этапе, но рассчитывают на поддержку поклонников спокойных, исследовательских игр.

10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Suveren85

Судя по голосу, ему не только в нее играть, но даже и рассказывать скучно)

8
Пользователь ВКонтакте

Лучше субнаутики все равно ничего не сделали и не сделают. Только субнаутика 2 // Александр Королёв

1
foolery

No Man’s Sky :

ладно, более похожие: Raft, Stranded Deep, The Planet Crafter.

0
UnhappyYegor

Однобокий взгляд, приправленный синдромом утёнка

0
Пользователь ВКонтакте

Где будет донат, угу // Иван Марков

0
Fenharell foolery

рафт убогая игра, симулятор акулы которая жрет твой корабль и графа в нем дно, stranded deep также, у НМС проблема - это симулятор таблицы менделеева, а сюжета там кот наплакал.

0
Властелин Сосцов Fenharell

тебе не угодить)

0