Astrobotanica - "сухопутная Subnautica" от бывших разработчиков Dying Light получила геймплейный трейлер

Польская студия Space Goblin представила первый геймплей Astrobotanica — научно-фантастического приключения с элементами выживания, которое разработчики описывают как «Subnautica на суше». В центре сюжета — пришелец, потерпевший крушение на доисторической Земле. Несмотря на высокотехнологичное снаряжение, герою предстоит выживать в дикой среде, восстанавливая оборудование и исследуя неизведанные земли.

Геймплей строится вокруг сбора ресурсов, изучения флоры и фауны, крафта и взаимодействия с окружением. Игра предлагает расслабляющую атмосферу с научно-фантастическим уклоном.

Astrobotanica разрабатывается для ПК, а сейчас команда ведёт сбор средств на Kickstarter. Из необходимых $32,1 тысячи уже собрано более двух третей суммы. Разработчики подчёркивают, что проект находится на раннем этапе, но рассчитывают на поддержку поклонников спокойных, исследовательских игр.