Astrobotanica - "сухопутная Subnautica" от бывших разработчиков Dying Light получила геймплейный трейлер

Польская студия Space Goblin представила первый геймплей Astrobotanica — научно-фантастического приключения с элементами выживания, которое разработчики описывают как «Subnautica на суше». В центре сюжета — пришелец, потерпевший крушение на доисторической Земле. Несмотря на высокотехнологичное снаряжение, герою предстоит выживать в дикой среде, восстанавливая оборудование и исследуя неизведанные земли.
Геймплей строится вокруг сбора ресурсов, изучения флоры и фауны, крафта и взаимодействия с окружением. Игра предлагает расслабляющую атмосферу с научно-фантастическим уклоном.
Astrobotanica разрабатывается для ПК, а сейчас команда ведёт сбор средств на Kickstarter. Из необходимых $32,1 тысячи уже собрано более двух третей суммы. Разработчики подчёркивают, что проект находится на раннем этапе, но рассчитывают на поддержку поклонников спокойных, исследовательских игр.
Судя по голосу, ему не только в нее играть, но даже и рассказывать скучно)
Лучше субнаутики все равно ничего не сделали и не сделают. Только субнаутика 2 // Александр Королёв
No Man’s Sky :
ладно, более похожие: Raft, Stranded Deep, The Planet Crafter.
Однобокий взгляд, приправленный синдромом утёнка
Где будет донат, угу // Иван Марков
рафт убогая игра, симулятор акулы которая жрет твой корабль и графа в нем дно, stranded deep также, у НМС проблема - это симулятор таблицы менделеева, а сюжета там кот наплакал.
тебе не угодить)