Новый трейлер ремейка Atelier Marie: The Alchemist of Salburg обучает основам местной алхимии ©

Появился новый трейлер Atelier Marie Remake, цель которого - научить вас основам алхимии. Однако не волнуйтесь: вы не будете тратить все свое время на обучение. Будет много времени для приключений, и вы сможете пройти это "беззаботное, уютное ролевое приключение" так, как вам захочется.

Ремейк Atelier Marie выйдет чуть больше чем через неделю, так что сейчас самое время познакомиться с основами. Новый очаровательный трейлер Koei Tecmo предлагает вам научиться играть в Atelier Marie Remake "так, как вам больше всего подходит", так что главное - получать удовольствие и не доводить персонажей до максимума (во всяком случае, не обязательно).

Сначала мы получаем представление о том, как будет работать исследование. В трейлере показано, как Мари собирает материалы в лесу, а затем отправляется в свое ателье, чтобы синтезировать их в нечто полезное. Собранные вами предметы помогут вам создать полезные вещи, которые затем дадут вам больше возможностей в бою или на поле боя.

Новый трейлер также дает нам представление о боевой системе Atelier Marie Remake. Бой пошаговый, и вы сможете объединяться с разными членами партии, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны. В трейлере показан бой с тремя довольно слабыми врагами, похожими на воронов, все они падают довольно легко, но когда появляется дракон, чтобы бросить вызов Мари (или Марлоне, как ее называют в трейлере) и ее команде, они делают благоразумный выбор и убегают.

Наконец, мы получаем представление о сюжете Atelier Marie Remake. Трейлер обещает "множество уникальных персонажей", включая "милую и заботливую" лучшую подругу Мари - Шею Доннерстаг, а также ее сокурсника по Академии Крайса Куэля, "позитивного и веселого" искателя приключений Рувена и разбойничьего босса Швальбе. В готовой игре у вас будет еще много персонажей, с которыми вы сможете взаимодействовать.

Atelier Marie Remake выходит на PC, PlayStation и Nintendo Switch 13 июля.